Parco Nazionale degli Iblei: formalizzata la fase di raccolta dei contributi

Dopo l’incontro operativo del 13 luglio con Comuni, enti e principali portatori di interesse del territorio, il Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha trasmesso mercoledì la nota con cui è stata formalizzata la fase di raccolta di osservazioni e proposte nell’ambito del procedimento per l’istituzione del Parco Nazionale degli Iblei già avviata nel corso dell’incontro.

Dalla comunicazione, il termine per l’invio di osservazioni è di otto giorni. L’iniziativa punta a raccogliere in modo organico le diverse posizioni espresse dal territorio, nella consapevolezza della pluralità di sensibilità e di interessi coinvolti.

A chi è rivolto l’invito

Comuni, enti pubblici, ordini professionali, associazioni di categoria, organizzazioni del mondo agricolo, ambientalista e produttivo e tutti i portatori di interesse potranno trasmettere osservazioni, proposte e contributi utili ad arricchire il confronto.

I contributi dovranno essere inviati, entro otto giorni dal ricevimento della nota, all’indirizzo di posta elettronica certificata ufficio.protocollo@pec.provincia.siracusa.it.

La documentazione relativa al procedimento è consultabile sul sito istituzionale del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, www.provincia.siracusa.it, accedendo dalla home page alla sezione tematica dedicata al Parco Nazionale degli Iblei, dove sono disponibili gli atti e la documentazione utile per la presentazione delle osservazioni.