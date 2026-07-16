Vittoria: uomo nudo di notte per strada

Un uomo completamente nudo è stato notato al centro dell’incrocio tra via Cacciatori e via San Martino a Vittoria, in uno stato confusionale. Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni e mostrato nei video che in poche ore hanno iniziato a circolare sui social, l’uomo era immobile al centro della carreggiata, con il busto piegato in avanti e le braccia penzolanti lungo il corpo, apparentemente completamente disorientato.Una scena insolita, che ha lasciato attoniti automobilisti e passanti. Alcuni si sono fermati a osservare, altri hanno ripreso la scena con il telefono cellulare. C’è stato però anche chi ha preferito allertare il numero unico di emergenza 112.I Carabinieri sono intervenuti in pochi minuti, ma all’arrivo delle pattuglie dell’uomo non vi era già più alcuna traccia.