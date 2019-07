Avola: il direttore del parco archeologico in visita al Comune

Questa mattina il sindaco di Avola Luca Cannata ha accolto Calogero Rizzuto, il nuovo direttore del Parco Archeologico di Siracusa, Eloro e Tellaro, al Palazzo municipale. Tra i tanti temi trattati durante l’incontro, servito per confrontarsi sul futuro del patrimonio archeologico e storico, le prospettive di crescita dal Parco archeologico di Siracusa e le possibili intese anche con il Comune di Avola.

“Il Parco è una enorme opportunità per Siracusa e per il sudest siciliano – ha detto il sindaco Cannata – abbiamo discusso anche della gestione della Villa Romana che rientra nel parco e di come migliorare funzionalità e fruibilità dei beni archeologici del nostro territorio. Sono contento che il direttore Rizzuto voglia fare di questo il primo parco culturale della sicilia per numero di visitatori, da parte nostra garantiamo la collaborazione tra istituzioni perché crediamo nella potenzialità del territorio e del parco in termini di patrimonio storico e monumentale”.

