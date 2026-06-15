Comiso: scomparso 71enne durante la processione

Comiso (RG) – Si cerca Giuseppe, 71 anni, scomparso ieri sera a Comiso durante la processione del Sacro Cuore di Gesù. L’uomo è stato visto per l’ultima volta intorno alle 20:30 di domenica 14 giugno e da allora non ha più fatto rientro a casa.

Difficoltà cognitive e problemi di udito

Giuseppe presenta difficoltà cognitive che non gli permettono di orientarsi autonomamente o di ritrovare la strada di casa. Inoltre soffre di problemi di udito, circostanza che rende ancora più complesse le ricerche.

Al momento della scomparsa indossava una polo bianca.

Forze dell’Ordine al lavoro

Le Forze dell’Ordine sono state prontamente informate e stanno svolgendo le ricerche sul territorio. La famiglia e la comunità locale hanno lanciato un appello sui social per chiedere la collaborazione di tutti.

“Giuseppe è una persona molto conosciuta e benvoluta nel quartiere. Ogni segnalazione può fare la differenza”, si legge nell’appello diffuso online.

Appello alla comunità

Chiunque abbia visto Giuseppe o disponga di informazioni utili è invitato a contattare immediatamente le Forze dell’Ordine o a segnalare la presenza dell’uomo alle autorità competenti.

La comunità di Comiso si è mobilitata per condividere l’appello e contribuire alle ricerche.