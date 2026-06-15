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AUGUSTA – Il Sindaco Di Mare riceve l’Ammiraglio Bielli, Comandante di Nave Morosini

Visita istituzionale a Palazzo di Città. Il pattugliatore d'altura in sosta per missione europea
Redazione0 Comments1 Min Read

Augusta – Il Sindaco di Augusta, dott. Giuseppe Di Mare, ha ricevuto oggi a Palazzo di Città l’Ammiraglio Andrea Bielli, Comandante del pattugliatore d’altura Francesco Morosini della Marina Militare.

La prestigiosa unità navale si trova attualmente in sosta presso il porto di Augusta nell’ambito di un’importante missione europea. Nel corso del colloquio, svoltosi nel salone di rappresentanza del Comune, il Comandante Bielli ha illustrato al Primo Cittadino gli obiettivi strategici e il contesto operativo della complessa missione internazionale che vede impegnato l’equipaggio della nave.

“Orgoglio e gratitudine della comunità megarese”

Il Sindaco Di Mare ha espresso all’Ammiraglio Bielli e a tutte le donne e gli uomini di Nave Morosini il profondo orgoglio e la gratitudine della comunità megarese, storicamente legata alla Marina Militare, ribadendo la centralità strategica del porto di Augusta nelle dinamiche di sicurezza e cooperazione nel Mediterraneo.

L’incontro si è concluso con il tradizionale scambio di doni araldici a suggello del profondo legame e del rispetto reciproco tra la Città di Augusta e le Forze Armate.

By Redazione

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