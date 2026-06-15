Tosca e i Pupi Siciliani, prima mondiale a RomaPuccini incontra l’Opera dei Pupi UNESCO all’Acquario Romano

Roma – Il 5 luglio 2026 l’Acquario Romano di Piazza Manfredo Fanti ospiterà Tosca e i Pupi Siciliani, prima assoluta che porta in dialogo, per la prima volta nella storia del teatro lirico italiano, l’opera di Giacomo Puccini e l’Opera dei Pupi, riconosciuta dall’UNESCO Capolavoro del patrimonio orale e immateriale dell’umanità nel 2001 e iscritta nella Lista rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità nel 2008.

Sessanta professionisti in scena

L’evento, firmato dal Teatro Vaccaro Mauceri di Siracusa e Accademia Costume & Moda (ACM), è patrocinato dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e sponsorizzato da ESRI Italia, leader nelle soluzioni geospaziali e nei Sistemi Informativi Geografici. Sul palco oltre sessanta professionisti tra artisti lirici, pupari, orchestrali, costumisti, sarti e maestranze.

Un’ora e trenta di dramma pucciniano

La Tosca è stata riadattata in una versione di circa un’ora e trenta minuti, costruita attorno alle scene più intense: dall’incontro tra Floria Tosca e Mario Cavaradossi nella Basilica di Sant’Andrea della Valle, alla tensione mortale del secondo atto a Palazzo Farnese con il barone Scarpia, fino all’epilogo straziante sui bastioni di Castel Sant’Angelo, dove risuona E lucevan le stelle.

I Pupi della Compagnia Vaccaro-Mauceri traducono in gesto plastico e postura solenne la voce del canto lirico: non un’imitazione, ma un raddoppiamento espressivo in cui il Pupo diventa il doppio visivo del cantante e la voce umana dà respiro allo stesso.

Orchestra Cilea e costumi firmati ACM

Ad accompagnare lo spettacolo dal vivo sarà l’Orchestra Cilea, diretta dal Maestro Attardi, che restituirà la partitura pucciniana nella nuova dimensione drammaturgica.

I costumi sono firmati dagli studenti al secondo anno del Diploma Accademico di Primo Livello in Costume e Moda di Accademia Costume & Moda, coordinati dal Maestro Andrea Viotti, Direttore del Dipartimento Costumi. Gli studenti hanno lavorato per mesi nei laboratori del nuovo Campus romano di ACM, costruendo abiti pensati per dialogare con la gestualità dei Pupi ed esaltarne il movimento, in una sintesi inedita tra sartoria e artigianato teatrale.

L’Acquario Romano, dove debuttò la Tosca

La scelta dell’Acquario Romano, oggi Casa dell’Architettura, non è casuale: l’edificio inaugurato nel 1887 ha custodito per decenni le scenografie del Teatro dell’Opera, lo stesso teatro in cui la Tosca di Puccini debuttò il 14 gennaio 1900.

Quelle mura tornano ad accogliere il teatro lirico nella sua forma più innovativa, in un ponte ideale tra Siracusa e Roma, tra Ortigia e l’Esquilino, tra la tradizione popolare dell’Opera dei Pupi e la grande sartoria del costume d’opera.

Fratellanza tra due linguaggi teatrali

Tosca e i Pupi Siciliani non è una fusione, ma il riconoscimento di una fratellanza profonda tra due linguaggi teatrali che condividono la stessa radice: il racconto epico, il gesto assoluto, la voce come strumento di verità.

La direzione artistica è di Antonino Maletta.

SCHEDA EVENTO

Tosca e i Pupi Siciliani – Prima mondiale

5 luglio 2026

Acquario Romano, Piazza Manfredo Fanti 47, Roma

Durata circa 1h 30′

Regia e Pupi: Compagnia dei Pupari Vaccaro-Mauceri

Costumi: Accademia Costume & Moda – Realizzati dagli studenti al secondo anno del Diploma Accademico di Primo Livello in Costume e Moda

Orchestra: Orchestra Cilea diretta dal Maestro Attardi

Direzione artistica: Antonino Maletta

CONTATTI

Teatro Vaccaro Mauceri

Piazza San Giuseppe 32, 96100 Siracusa

teatrodeipupisiracusa.it | info@pupari.com | Tel 333 3550733