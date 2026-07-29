Caso Palazzolo Acreide: il punto della situazione su Radio Cusano Campus

Le gravi vicende di violenza e il tema della sicurezza che hanno interessato Palazzolo Acreide non passano inosservate e, oltre ad essere tema di dibattito pubblico, saranno protagoniste a “La Storia Oscura”. Programma di approfondimento che andrà in onda giovedì alle ore 21:00 su Radio Cusano Campus e sulla piattaforma Cusano Media Play.

Gli ospiti della trasmissione saranno i giornalisti Don Corrado Puliatti, inviato di Canale 122 – Fatti di Nera, e il giornalista Francesco Nania, che affronteranno mediante analisi, ricostruzioni e riflessioni una vicenda destinata a far discutere ancora.

A condurre la puntata i giornalisti Gabriele Raho e Fabio Camillacci, mediatori di un confronto che ha l’obiettivo di approfondire ogni elemento utile alla comprensione dei fatti.

Un appuntamento che si prospetta di particolare interesse per chi desidera un’informazione fondata sull’analisi e sul confronto, e acquisire strumenti utili per comprendere una vicenda che continua a richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica.