Catania, turista infortunata sulla scogliera – Soccorsa dai Vigili del Fuoco e dalla Guardia Costiera

Catania – Una giovane turista straniera è stata soccorsa oggi pomeriggio dai Vigili del Fuoco dopo essersi infortunata sulla scogliera di Catania. L’intervento è scattato poco dopo le 18:00 di lunedì 15 giugno.

Operazione di soccorso via terra

Sul posto sono intervenuti la squadra del Distaccamento di Acireale, la Sezione Navale e il Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Catania, insieme alla Guardia Costiera e al personale sanitario del Servizio 118.

La giovane è stata raggiunta via terra e tratta in salvo sulla scogliera dai Vigili del Fuoco, quindi affidata alle cure dei sanitari intervenuti sul posto.

Cause da accertare

Le cause dell’infortunio sono ancora in fase di accertamento. Non sono state rese note le condizioni della ragazza né la dinamica dell’incidente.