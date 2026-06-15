Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
Catania, cronaca, Sicilia

Catania, turista infortunata sulla scogliera – Soccorsa dai Vigili del Fuoco e dalla Guardia Costiera

Redazione0 Comments1 Min Read

Catania – Una giovane turista straniera è stata soccorsa oggi pomeriggio dai Vigili del Fuoco dopo essersi infortunata sulla scogliera di Catania. L’intervento è scattato poco dopo le 18:00 di lunedì 15 giugno.

Operazione di soccorso via terra

Sul posto sono intervenuti la squadra del Distaccamento di Acireale, la Sezione Navale e il Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Catania, insieme alla Guardia Costiera e al personale sanitario del Servizio 118.

La giovane è stata raggiunta via terra e tratta in salvo sulla scogliera dai Vigili del Fuoco, quindi affidata alle cure dei sanitari intervenuti sul posto.

Cause da accertare

Le cause dell’infortunio sono ancora in fase di accertamento. Non sono state rese note le condizioni della ragazza né la dinamica dell’incidente.

By Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts