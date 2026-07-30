Ortigia Film Festival 2026: annunciata la giuria

Riflettori quasi pronti nella città aretusea con l’Ortigia Film Festival. Giunto alla XVIII edizione il Festival si svolgerà dal 20 al 26 settembre a Siracusa e tra i protagonisti di quest’anno prevede tanti autori, interpreti e professionisti del settore per una settimana di eventi, proiezioni, incontri e appuntamenti culturali.

Il claim e fil rouge di questa nuova edizione sarà “OFF Oltre il tempo. Memoria e Visione. Custodire il passato e immaginare il futuro” e nasce dall’incontro tra memoria e visione: il cinema custodisce le tracce del passato e apre lo sguardo verso ciò che ancora non conosciamo.

Quest’anno a presiedere la giuria sarà Carla Signorinis, attrice, comica e conduttrice televisiva italiana. Componente del gruppo comico Broncoviz e vincitrice di due nastri d’argento nel 2012 e 2017. Insieme a lei:

Gloria Satta e Fabio Segatori, per il Concorso Lungometraggi Opere Prime e Seconde

Mattia Colombo (tutor CSC) e gli allievi del Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo diretto da Costanza Quatriglio per il Concorso Internazionale Documentari

Pier Giorgio Bellocchio, Caterina Guzzanti e Paola Columba per il Concorso Internazionale Cortometraggi

Sezioni non competitive dell’Ortigia Film Festival

Al Festival, accanto ai concorsi ufficiali, ci saranno anche quattro sezioni che guardano all’approfondimento di linguaggi e temi contemporanei: