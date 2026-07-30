Moto contro auto a Siracusa: ferito il centauro (VIDEO)

Siracusa – Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina in contrada Milocca, a Siracusa, dove uno scooter si è scontrato violentemente con un’automobile. Il bilancio è di un ferito grave, trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania.

La dinamica dell’incidente, ancora al vaglio degli agenti della Polizia Municipale di Siracusa, ha visto coinvolti un motociclista alla guida di uno scooter e un’autovettura. Nell’impatto, particolarmente violento, il centauro è stato sbalzato dal mezzo finendo rovinosamente sull’asfalto.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto è giunta un’ambulanza del 118, il cui personale medico, dopo aver valutato la gravità dei traumi riportati dal ferito, ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il paziente ha riportato lesioni e traumi multipli che hanno reso necessario il trasferimento urgente presso il nosocomio catanese.

Fortunatamente, nonostante la gravità dell’incidente, il ferito non sarebbe in pericolo di vita, secondo quanto riferito dalle fonti sanitarie.

L’episodio si inserisce in una preoccupante serie di incidenti motociclistici che stanno caratterizzando l’estate siracusana, sollevando nuovamente il tema della sicurezza stradale nel territorio.

Le forze dell’ordine stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.