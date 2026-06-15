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Eventi, Priolo Gargallo, Sicilia

Tango on the Street a Priolo Gargallo – Piazza Mignosa si trasforma in palcoscenico a cielo aperto

Redazione0 Comments1 Min Read

Priolo Gargallo (SR) – Sabato sera Piazza Domenico Mignosa si è trasformata in un grande palcoscenico a cielo aperto con Tango On The Street, evento organizzato dall’Associazione Medea APS che ha portato danza e spettacolo direttamente tra la gente.

Otto ballerini professionisti – Alessandro Scalora, Elisa Crocchianti, Marco Brunno, Romina Interliggi, Erica Iurato, Serena Sacco, Michelle Vittorio e Giovanni Drago – sono arrivati a bordo di una limousine bianca e hanno dato vita a una performance di tango argentino che ha incantato il pubblico presente.

Gli avventori di pizzerie e paninoteca hanno assistito allo spettacolo mentre cenavano, in un’atmosfera elegante e coinvolgente. La serata è stata condotta da Vincenzo Ville, che ha accompagnato il pubblico tra un ballo e l’altro.

Dove non immagini, c’è vita

L’evento ha dimostrato che anche una cittadina come Priolo Gargallo, spesso percepita come priva di iniziative culturali, sa offrire servizi e divertimento per grandi e bambini grazie alla collaborazione tra esercenti locali e associazioni del territorio.

“L’obiettivo della manifestazione è valorizzare il territorio attraverso una serata elegante, coinvolgente e di forte impatto visivo, capace di unire spettacolo, cultura e aggregazione sociale”, spiegano gli organizzatori di Medea APS.

La piazza ha risposto con entusiasmo: famiglie, giovani e curiosi si sono fermati ad assistere, molti si sono ricreduti sulle potenzialità di Priolo e della sua piazza principale.

By Redazione

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