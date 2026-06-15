Insulti e minacce alla sindaca di Montevago – La solidarietà dell’Anci Sicilia

Montevago (AG) – L’Anci Sicilia esprime piena solidarietà alla sindaca di Montevago, Margherita La Rocca Ruvolo, nuovamente vittima di minacce e insulti che colpiscono non solo il suo ruolo istituzionale, ma anche la sua dignità personale.

“Questo ennesimo e vile attacco rappresenta un’offesa all’intera comunità e a chi, con dedizione e trasparenza, si spende quotidianamente per il bene pubblico”, si legge nella nota dell’associazione dei Comuni siciliani.

Violenza verbale e intimidazioni non possono diventare un rischio per chi amministra i territori in prima linea. L’Anci Sicilia ribadisce la necessità di tutelare gli amministratori locali e condanna con fermezza ogni forma di aggressione contro chi rappresenta le istituzioni.

La sindaca La Rocca Ruvolo ha ricevuto messaggi di sostegno da numerosi colleghi e cittadini, che hanno espresso vicinanza e condanna per l’accaduto.