Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
Agrigento, cronaca, Sicilia

Insulti e minacce alla sindaca di Montevago – La solidarietà dell’Anci Sicilia

Redazione0 Comments1 Min Read

Montevago (AG) – L’Anci Sicilia esprime piena solidarietà alla sindaca di Montevago, Margherita La Rocca Ruvolo, nuovamente vittima di minacce e insulti che colpiscono non solo il suo ruolo istituzionale, ma anche la sua dignità personale.

“Questo ennesimo e vile attacco rappresenta un’offesa all’intera comunità e a chi, con dedizione e trasparenza, si spende quotidianamente per il bene pubblico”, si legge nella nota dell’associazione dei Comuni siciliani.

Violenza verbale e intimidazioni non possono diventare un rischio per chi amministra i territori in prima linea. L’Anci Sicilia ribadisce la necessità di tutelare gli amministratori locali e condanna con fermezza ogni forma di aggressione contro chi rappresenta le istituzioni.

La sindaca La Rocca Ruvolo ha ricevuto messaggi di sostegno da numerosi colleghi e cittadini, che hanno espresso vicinanza e condanna per l’accaduto.

By Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts