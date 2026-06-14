Calcio Eccellenza: Avola promosso in serie D

Dopo 54 anni l’Avola è tornata in serie D. Con il pareggio 1-1 nella partita di ritorno di finale play off nazionale contro Kamarat, l’Avola ha coronato il sogno di una promozione conquistata con il pareggio odierno 1-1 davanti ad un pubblico entusiasta che ha gremito in ogni ordine di posti lo stadio Meno Di Pasquale.