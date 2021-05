Avviso alla Popolazione – Rientro incotrollato del vettore PRC CZ5B -Raccomandazioni e indicazioni della protezione civile 8-9 Maggio

Da stanotte 8 e fino a domani mattina 9 maggio 2021 è possibile che alcuni pezzi del vettore aerospaziale cinese PRC CZ5B possano frammentarsi in atmosfera e cadere in territori del centro sud Italia. L´area interessata della Sicilia è la fascia settentrionale tirrenica, sia pure con basso rischio. Da quanto appreso, nelle riunioni intercorse in queste ore con il Dipartimento Nazionale di Portezione Civile e l´Agenzia Spaziale Italiana, si tratterà della ricaduta di centinaio di frammenti del peso massimo di qualche centinaio di kg che precipitano verso terra ad una velocità di circa 200 km/h.

Fino a domani mattina alle ore 8.30, la popolazione è invitata a evitare luoghi all´aperto e restare dentro gli edifici, possibilmente lontano da finestre e nei piani non sottostanti il tetto.

Per conoscere tutte le raccomandazioni operative leggi il documento preparato dalla Protezione Civile Siciliana

Comments

comments