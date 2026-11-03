Barberia, Ruben Cacciatore nuovamente mondiale

Ruben Cacciatore è salito nuovamente alla ribalta internazionale, per aver conquistato il titolo di vicecampione del mondo nella categoria “Beard Style” ai campionati mondiali organizzati dalla CMC (Confédération Mondiale Coiffure), che si sono tenuti a Paestum.

Il giovane barbiere siracusano vanta un palmarès di altissimo livello nel circuito dei campionati per barbieri e hairstylist.

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Ha conquistato, infatti, anche il titolo di Campione del Mondo a squadre, con la Nazionale Italiana Barber.

Per Ruben si tratta di un doppio Argento Mondiale Individuale: Si è laureato, infatti, per ben due volte vicecampione del mondo nella categoria specifica dedicata allo styling della barba (Beard Style). Il mondiale di Paestum ha visto sfidarsi delegazioni provenienti da oltre venti paesi del mondo.

Ruben Cacciatore è figlio d’arte. La passione per la rasatura e lo styling gli è stata trasmessa dal papà Mario, a sua volta storico barbiere di Siracusa ed ex campione nazionale.

Nonostante la giovane età (26 anni) è in attività dal 10 anni.

Per aver raggiunto traguardi straordinari, nel marzo del 2023 è stato ufficialmente ricevuto e premiato dal Comune di Siracusa, a Palazzo Vermexio, con una targa di merito.

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