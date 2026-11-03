Tragedia nel calcio spagnolo

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E’ venuto a mancare a soli 30 anni Jesús de Miguel, attaccante del Tenerife, in seguito alle gravi lesioni riportate durante un duro scontro di gioco con il portiere dell’Andorra, Jesús Owono, nei minuti di recupero di una sfida di Segunda División.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori sul campo e il successivo e disperato ricovero in terapia intensiva all’ospedale Universitario Nuestra Señora de Candelaria, le condizioni neurologiche del calciatore sono progressivamente precipitate fino al tragico epilogo.

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La scomparsa ha scosso profondamente tutto il movimento calcistico: l’FC Andorra, di proprietà di Gerard Piqué, ha espresso il proprio cordoglio ribadendo l’assoluta involontarietà dell’impatto, mentre il portiere Owono – profondamente provato dalla vicenda – ha scelto di disattivare i propri social a causa delle polemiche e delle contestazioni ricevute. In segno di lutto e di profondo rispetto, la Federcalcio spagnola ha disposto la sospensione di tutti gli incontri programmati per la giornata, inclusi quelli di Copa del Rey e Copa de la Reina.

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