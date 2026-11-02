Priolo, al via lo sportello d’ascolto per i giovani: in aula consiliare spazio a idee e co-progettazione

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PRIOLO GARGALLO – Un canale diretto di comunicazione e confronto tra le nuove generazioni e le istituzioni locali. Prende il via a Priolo Gargallo lo sportello d’ascolto dedicato ai giovani, un’iniziativa attiva da domani, martedì 3 novembre, e che si rinnoverà con cadenza mensile ogni primo martedì del mese.

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Il Comune di Priolo ha infatti aderito ufficialmente alla rete di sportelli d’ascolto e co-progettazione promossa dalla commissione Politiche Giovanili di Anci Sicilia, puntando a favorire la partecipazione democratica dei più giovani alla vita amministrativa del territorio.

Incontri mensili in aula consiliare: orari e modalità

Gli appuntamenti si terranno dalle 16:00 alle 18:00 presso l’aula consiliare del Palazzo Municipale. I ragazzi del comune siracusano avranno la possibilità di interloquire direttamente con l’Amministrazione comunale e con l’assessore alle Politiche Giovanili, Maria Grazia Pulvirenti, affiancata dai rappresentanti delle consulte cittadine.

L’obiettivo dell’iniziativa è duplice:

Ascolto e confronto : Raccogliere istanze, bisogni, criticità e segnalazioni provenienti dalle fasce giovanili della popolazione.

: Raccogliere istanze, bisogni, criticità e segnalazioni provenienti dalle fasce giovanili della popolazione. Co-progettazione: Elaborare insieme ai ragazzi progetti, eventi ed iniziative volte a valorizzare la comunità locale.

Le parole del Sindaco Gianni e dell’Assessore Pulvirenti

L’amministrazione comunale ha sottolineato il valore strategico del progetto per il coinvolgimento attivo della cittadinanza di domani:

«Il progetto rappresenta un’opportunità concreta di dialogo e punta a ribaltare il tradizionale rapporto tra Istituzioni e nuove generazioni. Non vogliamo più parlare dei giovani, ma con i giovani. Ascoltare le loro idee, le loro difficoltà, le loro proposte è il primo passo per costruire insieme una comunità più attiva e partecipata. L’aula consiliare, la casa di tutti i cittadini, diventa da domani anche la casa delle loro idee. Invitiamo tutti i ragazzi di Priolo a partecipare, a non avere timore di portare la propria voce». — Pippo Gianni (Sindaco di Priolo Gargallo) e Maria Grazia Pulvirenti (Assessore alle Politiche Giovanili)

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