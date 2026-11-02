Lucca Comics & Games 2026: i Vigili del Fuoco a garanzia della sicurezza della 60ª edizione – VIDEO

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LUCCA – Si è conclusa con successo la 60ª edizione di Lucca Comics & Games, uno degli appuntamenti internazionali più attesi dedicati alla cultura pop, al fumetto e al gioco. Come ogni anno, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lucca hanno garantito un presidio antincendio costante, curando la prevenzione e la gestione del soccorso tecnico urgente a tutela delle centinaia di migliaia di visitatori presenti in città.

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La complessa macchina della sicurezza è stata coordinata direttamente sul campo attraverso la costante operatività all’interno del Centro di Gestione dell’Evento e grazie all’allestimento strategico di un Posto di Comando Avanzato (PCA) per la direzione dei soccorsi.

Innovazione e didattica: le novità dell’edizione 2026

Oltre alle consuete attività di vigilanza e primo intervento, per la prima volta il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha allestito spazi dedicati all’incontro con il pubblico:

Cortile degli Svizzeri : Un’area incentrata sul connubio tra innovazione tecnologica e linguaggio del fumetto, con l’esposizione di droni di ultima generazione , visori di realtà immersiva e moderne attrezzature da soccorso operativo.

: Un’area incentrata sul connubio tra innovazione tecnologica e linguaggio del fumetto, con l’esposizione di , visori di realtà immersiva e moderne attrezzature da soccorso operativo. Baluardo San Frediano: Uno spazio pensato per famiglie e più piccoli con lo storico percorso didattico “Pompieropoli”, affiancato dall’esposizione di automezzi storici e veicoli di recentissima fornitura.

L’impegno congiunto delle squadre sul territorio ha consentito il regolare svolgimento delle manifestazioni e delle sfilate nel centro storico lucchese, assicurando standard elevati di protezione e pronto intervento per tutta la durata del festival.

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