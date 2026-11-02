Moda sposa e Wedding Tourism: tra abiti “preloved” e l’esplosione delle nozze straniere in Italia

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ROMA – Eleganza senza tempo che si sposa con la versatilità, sostenibilità sartoriale e una costante attrazione per le location del Bel Paese. Il mondo del matrimonio si rinnova all’insegna di creatività, artigianalità e consapevolezza, ponendo al centro sia le nuove esigenze stilistiche delle spose, sia la grande opportunità economica rappresentata dal wedding tourism.

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Le novità del settore sono protagoniste a Roma in una settimana interamente dedicata ai fiori d’arancio: dalla 62ª edizione di Romasposa presso La Nuvola, alla 12ª edizione di BMII – Bridal & Tourism in Italy, la fiera B2B in programma il 3 e 4 novembre all’Hotel Cristoforo Colombo Eur. Con oltre 300 espositori, 2.000 brand e più di 1.000 abiti presentati in passerella, la Capitale offre un’istantanea completa delle direzioni del comparto.

Le tendenze bridal: modelli trasformabili e il boom del “preloved”

Per il giorno del sì, la sposa contemporanea predilige soluzioni dinamiche e attente all’ambiente:

Versatilità e Natura : Abiti trasformabili da sfoggiare dalla cerimonia al ricevimento, realizzati con materiali impalpabili, pizzi floreali e dettagli botanici. Per la festa, il look si trasforma con abiti corti, trasparenze, ricami e giochi di volume.

: Abiti trasformabili da sfoggiare dalla cerimonia al ricevimento, realizzati con materiali impalpabili, pizzi floreali e dettagli botanici. Per la festa, il look si trasforma con abiti corti, trasparenze, ricami e giochi di volume. Il trend “Preloved” e la sartorialità: Sempre più richieste le creazioni provenienti dagli archivi di couture di lusso second-hand. La co-creazione è la parola d’ordine: ogni capo viene personalizzato con modifiche alle linee, corsetti ad hoc, ricami a mano e dettagli a colori per creare pezzi unici mantenendo un approccio green ed esclusivo.

Sebbene in Italia si registri una flessione nel numero di nozze degli italiani (-5,9% secondo gli ultimi dati ISTAT), la voglia di festeggiare non diminuisce e il giorno del sì rimane un evento curato nei minimi dettagli.

Wedding Tourism: l’Italia meta da sogno per le coppie straniere

Se cala la domanda interna, aumenta in maniera esponenziale il fascino dell’Italia per le coppie d’oltreconfine. Il fenomeno del turismo matrimoniale ha superato nell’ultimo anno il miliardo di euro di fatturato, con una crescita del 19,6% e oltre 3 milioni di pernottamenti.

Castelli, trulli, residenze storiche e borghi attraggono stranieri per eventi multiservizio che durano più giorni. In questo contesto, la BMII ospita 60 buyer internazionali per favorire l’incontro tra domanda e offerta, promuovendo la destagionalizzazione del turismo da Nord a Sud attraverso escursioni, soggiorni prolungati e percorsi enogastronomici.

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