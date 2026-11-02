Palermo, stretta della Polizia su via Roma e Stazione Centrale: sanzioni per 53mila euro, sequestri e un arresto

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PALERMO – Vasta operazione straordinaria di controllo del territorio nel cuore della capitale siciliana. Agenti della Polizia di Stato e della Polizia Stradale, in sinergia con la Polizia Municipale e i tecnici della Motorizzazione Civile, hanno setacciato il quadrante cittadino compreso tra via Roma, piazza Sant’Anna e le vie limitrofe fino all’area della Stazione Centrale.

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L’intervento si è reso necessario anche a seguito dei numerosi esposti presentati dai residenti agli uffici del Commissariato “Oreto-Stazione”, nei quali si segnalavano condotte di guida pericolose ed incivili all’interno delle zone pedonali.

Il bilancio dei controlli: maxi sanzioni e sequestri

Nel corso del servizio straordinario sono stati effettuati 10 posti di blocco strategici. I dati salienti dell’operazione registrano:

Persone identificate : 82 individui controllati, di cui 23 risultati con precedenti di polizia.

: 82 individui controllati, di cui 23 risultati con precedenti di polizia. Veicoli e contravvenzioni : 45 veicoli sottoposti a verifiche, 22 sequestri amministrativi ed elevati 37 verbali per un totale di 53 mila euro di sanzioni pecuniarie.

: 45 veicoli sottoposti a verifiche, 22 sequestri amministrativi ed elevati 37 verbali per un totale di di sanzioni pecuniarie. Misure restrittive: Controllate 11 persone attualmente sottoposte ad obblighi o limitazioni della libertà personale.

particolare attenzione è stata rivolta ai velocipedi elettrici e alle bici a pedalata assistita. Le verifiche tecniche hanno consentito di accertare che 10 mezzi erano stati illegittimamente alterati e potenziati, trasformandoli di fatto in veri e propri ciclomotori non a norma: per tutti è scattato il fermo amministrativo.

Sventato furto in corso Vittorio Emanuele: un arresto

Durante il presidio dell’area a vigilanza rafforzata, i poliziotti sono intervenuti tempestivamente in una traversa di corso Vittorio Emanuele, dove un giovane stava tentando di tranciare con una tenaglia la catena di una bicicletta ancorata ad un palo della segnaletica.

L’uomo ha tentato di fuggire abbandonando gli attrezzi da scasso, ma è stato prontamente inseguito e bloccato dagli agenti. La bicicletta, restituita al legittimo proprietario (un dipendente di un locale della zona), è stata recuperata. Nei confronti del responsabile è scattato l’arresto immediato unito all’emissione dell’Ordine di allontanamento e divieto di stazionamento dalle aree interessate dai controlli.

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