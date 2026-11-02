Avola, parcheggi insufficienti e viabilità caotica all’Ospedale: l’allarme della Cisl Fp Ragusa Siracusa

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AVOLA – Parcheggi sottodimensionati, traffico paralizzato negli orari di punta e frequenti guasti agli ascensori. È un quadro di forte disagio logistico e organizzativo quello tratteggiato dalla Cisl Fp Ragusa Siracusa in merito alle condizioni operative e di accesso all’ospedale “Di Maria” di Avola, struttura di riferimento DEA di I livello per l’intera zona sud della provincia siracusana.

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Una situazione complessa che penalizza quotidianamente centinaia di cittadini-utenti, costretti a manovre difficoltose o a parcheggiare lungo la strada statale per raggiungere il nosocomio a piedi, oltre ai lavoratori in servizio che incontrano serie difficoltà ad accedere in tempo alla struttura per timbrare il cartellino.

La denuncia della Cisl Fp: disagi sistematici per pazienti e lavoratori

A fare il punto sulle criticità è il segretario generale della Cisl Fp Ragusa Siracusa, Mauro Bonarrigo, che evidenzia come il flusso mattutino di autoveicoli – legato al Pronto Soccorso, ai ricoveri, alle visite ambulatoriali, ai prelievi CUP e ai donatori di sangue – mandi regolarmente in tilt la viabilità interna ed esterna:

«Cittadini-utenti e lavoratori sono obbligati giornalmente a districarsi fra gli spazi ridotti delle aree attorno all’ospedale, dove in tantissimi si trovano costretti a fare giri interminabili con manovre spesso difficoltose, vagando nel tentativo di trovare un posteggio, spesse volte possibile soltanto nelle strade di fronte all’ospedale, per poi percorrere centinaia di metri a piedi attraversando la strada statale. Una situazione complessa per i dipendenti e critica per chi deve presentarsi in tempo a una visita programmata, che diventa ancora peggiore nel caso di soggetti anziani o con problemi di deambulazione». — Mauro Bonarrigo, Segretario Generale Cisl Fp Ragusa Siracusa

Il sindacato ricorda come l’ampliamento delle aree di sosta fosse un intervento prevedibile e programmabile già dai tempi del trasferimento di reparti ad alto affluenza come Ostetricia, Ginecologia e Ortopedia. A ciò si aggiunge la forte preoccupazione per i prossimi lavori di adeguamento sismico che rischiano di comprimere ulteriormente gli spazi disponibili.

Guasti agli ascensori e nodi sul tavolo delle trattative

Oltre alla viabilità esterna, la Cisl Fp sottopone all’attenzione del Commissario Straordinario dell’Asp di Siracusa, Alessandro Iraci, il ciclico ripetersi dei guasti agli impianti ascensori dell’ospedale, situazione che trasforma l’accesso ai piani superiori in una vera odissea per le fasce più fragili, dalle persone con disabilità motoria alle donne in gravidanza.

La sigla sindacale evidenzia inoltre la necessità di coordinare le priorità logistiche con la gestione del personale e dei servizi digitali:

Relazioni sindacali e contrattazione : Il sindacato conferma la propria presenza ai tavoli di trattativa avviati dalla gestione commissariale per affrontare nodi rimasti arenati.

: Il sindacato conferma la propria presenza ai tavoli di trattativa avviati dalla gestione commissariale per affrontare nodi rimasti arenati. Pronta disponibilità e straordinari : Al centro del confronto figurano la regolamentazione della pronta disponibilità del personale e la liquidazione delle ore di lavoro straordinario comandato e non ancora evaso dall’anno precedente.

: Al centro del confronto figurano la regolamentazione della pronta disponibilità del personale e la liquidazione delle ore di lavoro straordinario comandato e non ancora evaso dall’anno precedente. Organici e Case di Comunità : La Cisl Fp chiederà dati chiari sull’impatto reale dell’attivazione delle Case e degli Ospedali di Comunità sul circuito della medicina territoriale e sulla gestione dei servizi ambulatoriali e stagionali.

: La Cisl Fp chiederà dati chiari sull’impatto reale dell’attivazione delle Case e degli Ospedali di Comunità sul circuito della medicina territoriale e sulla gestione dei servizi ambulatoriali e stagionali.

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