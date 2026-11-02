Francofonte, profanò la tomba di un sottufficiale: denunciato

Read this article in English→

I Carabinieri della Stazione di Francofonte hanno denunciato in stato di libertà un 32enne, con precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, per vilipendio della tomba del Caporal Maggiore Sc. Sebastiano Damiano Ville, alpino del 7° Rgt. Belluno, deceduto in Afghanistan il 9 ottobre 2010, insignito di croce d’onore alla memoria e medaglia d’oro al valore civile.

Pubblicità

La notte del 23 ottobre, ignoti avevano imbrattato con scritte incomprensibili fatte con vernice spray di colore nero, la porta d’ingresso e i muri perimetrali esterni della cappella privata di famiglia; le tempestive attività investigative, condotte dai Carabinieri della Stazione di Francofonte e coordinate dalla Procura della Repubblica di Siracusa, hanno consentito di identificare l’autore attraverso l’analisi dei sistemi di video sorveglianza presenti nella zona. Le bombolette di vernice utilizzate per il danneggiamento sono state rinvenute abbandonate in un terreno attiguo al cimitero.

Già a dicembre del 2018, il 32enne era stato denunciato in stato di libertà per avere danneggiato la statua di Padre Pio e i giardini pubblici annessi, tra Piazza Dante e Villa Idria di Francofonte.

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale