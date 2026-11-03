Omicidio sulle Madonie, venerdì l’autopsia sul corpo di Alessandro Barreca: indagini a 360 gradi a Gangi

GANGI (PALERMO) – È stata fissata per la giornata di venerdì prossimo l’autopsia sul cadavere di Alessandro Barreca, l’imprenditore agricolo di 54 anni trovato privo di vita all’alba di domenica in contrada Rolica, nell’area rurale situata tra i territori di Gangi e Nicosia, nel cuore del comprensorio delle Madonie.
Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto all’esterno del suo SUV. Le indagini per fare luce sull’agguato sono affidate ai Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese guidata dal Procuratore Angelo Vittorio Cavallo.
Analisi sui tabulati telefonici e rilievi nel casolare sequestrato
Gli investigatori stanno concentrando una parte fondamentale degli accertamenti sull’analisi forense dello smartphone appartenuto alla vittima. Gli ultimi dati di traffico e l’ultimo accesso registrato al telefono risalgono alle ore 15:30 di sabato pomeriggio, circa dodici ore prima rispetto al momento dell’effettivo ritrovamento del cadavere.
A tre giorni dal delitto, le attività di polizia giudiziaria si focalizzano anche su importanti riscontri sul campo:
- Sequestro di un immobile: Vicino al luogo dell’omicidio, i militari hanno apposto i sigilli a un vecchio casolare, all’interno del quale i rilievi della scientifica hanno evidenziato tracce ritenute d’interesse investigativo.
- Le piste investigative: Gli inquirenti continuano a valutare con attenzione l’ipotesi di una trappola o di un appuntamento finito nel sangue, senza tuttavia escludere piste alternative legate alla sfera personale o professionale dell’imprenditore.
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