Roma dà l’ultimo addio ai quattro militari caduti in Bosnia

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Si sono svolti nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma i funerali solenni dei quattro militari italiani deceduti lo scorso 29 ottobre nello schianto di un elicottero CH-47, impegnato nella missione Eufor Althea in Bosnia.

I feretri avvolti nel tricolore — su cui poggiavano i ritratti dei sergenti dell’Aviazione dell’Esercito Simone Ruggia e Claudio Marchesi, del tenente Franco Adriano Zecchillo e della sergente della Croce Rossa Italiana Laura Procacci — sono stati accolti da un picchetto d’onore e portati a spalla dai commilitoni.

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Alla cerimonia hanno presenziato le massime cariche dello Stato, tra cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Premier Giorgia Meloni e i Presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Profondo il cordoglio espresso dal Ministro della Difesa Guido Crosetto: “Lo Stato si inchina a loro, rappresentano l’Italia migliore”.

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