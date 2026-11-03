Spaccio a Sortino, l’affondo di Auteri: «Pronti gli esposti sulle piazze di spaccio»

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SORTINO – Un atto d’accusa duro e circostanziato sulla diffusione delle sostanze stupefacenti nel comune di Sortino e sul livello di tolleranza o connivenza presente in alcuni settori della comunità locale. A lanciarlo a mezzo social è il parlamentare regionale Carlo Auteri, che in un video pubblicato sulla propria pagina Facebook ha annunciato un’azione istituzionale e giudiziaria a tutto campo per contrastare le piazze di spaccio attive nel centro cittadino.

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Il deputato ha spiegato di aver promosso una serie di incontri operativi dopo aver visionato documentazioni e segnalazioni dettagliate relative a specifici punti della città.

Le vie dello spaccio e l’appello ai proprietari d’immobili

Nel suo intervento, Auteri ha fatto esplicito riferimento a zone ben individuate del centro urbano, tra cui via Pietro Gaetani e via Durante, indicando la presenza di due immobili utilizzati come basi logistiche per l’attività illecita:

«A Sortino abbiamo uno spaccio di droga che supera ogni livello consentito dalla decenza. Via Pietro Gaetani, via Durante: ci sono due immobili dove, e lo sanno tutti, si spaccia droga. Rivolgo un invito e un avviso formale ai proprietari di questi due immobili affinché procedano all’immediata disdetta del contratto d’affitto, sempre che ve ne sia uno regolarmente registrato. È inaudito che tutti sappiano e che si faccia finta di non vedere». — Carlo Auteri, Deputato Regionale

Il parlamentare ha precisato che presenterà una dettagliata esposto-denuncia alla Guardia di Finanza, ai Carabinieri e alla Polizia di Stato, fornendo i numeri civici, i dati catastali e le identità dei proprietari degli immobili coinvolti, per verificare anche l’eventuale presenza di irregolarità fiscali o di favoreggiamento.

Attività commerciali nel mirino e l’appello alle famiglie

L’affondo dell’onorevole Auteri ha riguardato anche il ruolo di alcune attività commerciali e locali pubblici del territorio, all’interno dei quali – secondo quanto raccolto nelle sue verifiche – si consumerebbero abitualmente dinamiche legate allo spaccio:

«Ho una lista precisa di attività dove si consumano queste porcherie e trasmetterò tutto agli organi preposti. Esiste una connivenza spaventosa e una cordiale tolleranza verso certi personaggi che va immediatamente spezzata. Da padre vivo l’ansia che i nostri figli possano imbattersi in questi delinquenti presenti nei bar, nelle piazze e nelle vie. Ai genitori dico: non va tutto bene, dobbiamo reagire e scendere in piazza. Per quanto mi riguarda, userò tutte le prerogative che la legge mi concede da parlamentare per tutelare i cittadini onesti e la nostra comunità».

Auteri ha concluso ribadendo l’intenzione di proseguire l’azione d’impulso sulle forze dell’ordine e sugli organi inquirenti per sollecitare controlli ad alto impatto e chiusure coatte delle strutture commerciali coinvolte.

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