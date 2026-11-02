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Manomessi i sigilli nell’abitazione di Pamela Genini, uccisa lo scorso anno

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La tragica vicenda di Pamela Genini, ammazzata a coltellate a 29 anni dal compagno Gianluca Soncin, si arricchisce di un nuovo e inquietante capitolo. Il 28 ottobre, recandosi nell’appartamento di via Iglesias ancora sotto sequestro per ritirare gli effetti personali della giovane, la famiglia ha scoperto che i sigilli erano stati manomessi e la casa era a soqquadro, senza alcun segno di scasso.

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Dalla trasmissione Dentro la notizia (Canale 5) è emerso che ignoti – presumibilmente entrati con le chiavi data l’assenza di effrazione – hanno rubato vestiti, scarpe, scatole di gioielli e persino l’intimo della ragazza, lasciando sul posto dei guanti in lattice. Un nuovo oltraggio che si aggiunge alla precedente profanazione della tomba della giovane, avvenuta a marzo in provincia di Bergamo.

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