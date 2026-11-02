San Martino a Priolo Gargallo, vi segnaliamo uno dei punti dove gustare le vere zippole salate con acciughe – Video

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PRIOLO GARGALLO – Se la versione dolce passata nello zucchero semolato conquista i più golosi, è la variante salata farcita con acciughe a rappresentare il vero cuore dello sfizio gastronomico legato alla festa di San Martino a Priolo Gargallo e in tutta la provincia di Siracusa. Croccanti all’esterno, soffici all’interno e con un ripieno saporito che si scioglie in cottura, queste frittelle lievitate sono perfette da accompagnare con un calice di vino nuovo.

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Nei banchi di panifici e gastronomie priolesi, la produzione delle zippole salate richiede un equilibrio perfetto tra l’idratazione dell’impasto e la sapidità del filetto di acciuga sott’olio.

Alla scoperta della buona panificazione a Priolo: oggi vi segnaliamo un punto storico

Sul territorio comunario sono presenti diversi punti d’eccellenza che celebrano ogni giorno l’arte bianca: nei prossimi appuntamenti andremo alla scoperta della buona panificazione e della gastronomia a Priolo Gargallo, per valorizzare l’elemento più semplice ma fondamentale della nostra tavola e offrire una guida utile alla grande platea di utenti ed estimatori dei sapori tipici.

Oggi, per chi vuole gustarle appena fritte secondo la ricetta tradizionale, vi segnaliamo un punto di riferimento in paese: il Panificio Pincio Sebastiano, situato in Via Magnisi, all’angolo con Via dei Platamoni. Nei giorni della festa, il forno sforna continuamente zippole salate calde, garantendo la doratura ideale e la tipica consistenza soffice.

La ricetta per preparare le Zippole Salate con Acciughe a casa

Per ottenere delle zippole leggere e non unte, il segreto risiede nella lunga lievitazione e nella temperatura dell’olio di frittura.

Ingredienti

Farina 00 (o metà 00 e metà semola rimacinata): 500 g

(o metà 00 e metà semola rimacinata): 500 g Acqua tiepida : 380-400 ml

: 380-400 ml Lievito di birra fresco : 15 g

: 15 g Zucchero : 1 cucchiaino (per attivare la lievitazione)

: 1 cucchiaino (per attivare la lievitazione) Sale : 10 g

: 10 g Filetti di acciuga sott’olio : q.b. (tagliati a pezzetti)

: q.b. (tagliati a pezzetti) Olio di semi di arachidi: abbondante per friggere

Procedimento passo-passo

L’Impasto: Sciogliere il lievito e lo zucchero nell’acqua tiepida. Versare la farina in una ciotola e incorporare l’acqua a filo, lavorando energicamente con le mani o con un cucchiaio di legno fino a ottenere una pastella molto morbida e appiccicosa. Inserire il sale soltanto verso la fine. La Lievitazione: Coprire la ciotola con pellicola e lasciar lievitare in luogo riparato per circa 2-3 ore, finché l’impasto non sarà triplicato mostrando molte bolle in superficie. Formatura con le Acciughe: Con le mani unte d’olio (o aiutandosi con due cucchiai), prelevare una porzione di impasto lievitato, inserire al centro un filetto di acciuga sott’olio e avvolgere l’impasto attorno al ripieno per sigillarla bene. Frittura: Tuffare le zippole in abbondante olio caldo a 170°-180°C. Friggerle pochi pezzi alla volta, girandole costantemente finché non risulteranno uniformemente dorate e gonfie. Servizio: Scolare su carta assorbente e servire immediatamente ben calde.

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