Palermo, “Citysea” dello chef Natale Giunta conquista per il terzo anno le Due Forchette del Gambero Rosso

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PALERMO – Importante conferma per l’alta ristorazione e la gastronomia del capoluogo siciliano. Per il terzo anno consecutivo, il ristorante Citysea dello chef e imprenditore palermitano Natale Giunta si aggiudica le ambite Due Forchette nella guida annuale “Ristoranti d’Italia” edita dal Gambero Rosso, totalizzando un punteggio complessivo di 81 punti.

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La struttura, inaugurata a dicembre 2023 presso lo Yachting Club di via Francesco Patti al Molo Trapezoidale di Palermo, si attesta così tra le realtà enogastronomiche di riferimento dell’isola, valorizzando l’area sul mare della città famosa per la sua fontana danzante.

Nella recensione firmata dagli esperti del Gambero Rosso, Citysea viene descritta come la struttura food & wine più grande e innovativa della Sicilia, definita come una «elegante nave protesa sul mare».

La guida ha sottolineato l’eccellenza e la versatilità del format:

Accogliendo l’esito della pubblicazione, lo chef ha espresso profonda gratitudine per il lavoro svolto dalla propria squadra all’interno del complesso palermitano:

«Mantenere due forchette al Gambero Rosso e ricevere 81 punti è un grande privilegio. Ciò che ci rende più orgogliosi è l’essere stati definiti “un posto unico in continua innovazione”. Il giudizio espresso dai critici della prestigiosa guida è lusinghiero perché riconosce le qualità e le potenzialità di una struttura molto impegnativa come la nostra: riusciamo infatti a mantenere, su ben 4.000 m², un alto livello di gastronomia, di cucina, di servizio e di carta dei vini in continua espansione».

— Natale Giunta, Chef e patron di Citysea