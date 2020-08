Canicattini Bagni, cambio al vertice del Settore finanziario: Daniela Magliocco nuova dirigente

È la ragioniera Daniela Laura Magliocco (a sinistra nella foto), 54 anni, la nuova Dirigente del Secondo Settore – Area Finanziaria del Comunale di Canicattini Bagni, e prende il posto della ragioniera capo Emanuela Amato (a destra nella foto) dal 1° Agosto 2020 andata in pensione anticipata (quota 100) dopo 41 e 3 mesi di servizio.

Il passaggio di mansione direttiva della ragioniera Magliocco, da 19 anni in servizio al Comune, addetta alla gestione economica del personale e altre attività a supporto del Secondo Settore, componente tecnico-finanziario del Gruppo Piano AOD “Valle dell’Anapo” e già responsabile della gestione economica del personale dell’Unione dei Comuni “Valle degli Iblei”, è stato deciso dal Sindaco Marilena Miceli con propria Determina n. 10 del 27/07/2020, al fine di garantire la continuità dei servizi e funzioni di competenza di uno dei Settori nevralgici del Comune.

L’incarico, che decorre dal 1° Agosto 2020, è stato conferito sino alla scadenza del mandato del Sindaco, salva diversa determinazione.

Alla neo dirigente sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 51, comma 3, della L. 142/90, come vigente nella Regione Sicilia per effetto del recepimento operato dalla L.R. 48/91 e successive modifiche e integrazioni e, specificatamente, tutti i compiti e le attribuzioni indicati nel Regolamento comunale degli uffici e dei servizi, con esclusione della predisposizione e responsabilità afferente la predisposizione del Bilancio di previsione 2020-2022 e del Bilancio consuntivo anno finanziario 2019.

Il Sindaco Miceli, nel predisporre la continuità di direzione del Secondo Settore, ha altresì ringraziato la ragioniera capo Emanuela Amato per la fattiva collaborazione e l’impegno speso nel dirigere per tanti anni una delle Aree più delicate e sensibili dell’Ente.

