Cisl Fp Ragusa Siracusa, Passanisi: soddisfazione del sindacato per la scelta di Paolo Amenta a presidente di Anci Sicilia

“Un plauso a Paolo Amenta per la sua elezione alla carica di presidente regionale dell’Anci Sicilia”. A sottolineralo è stato il segretario generale della Cisl Fp Ragusa Siracusa, Daniele Passanisi, che ha espresso la soddisfazione del sindacato dopo la scelta di affidare la presidenza siciliana dell’Associazione nazionale che rappresenta i Comuni italiani, al sindaco di Canicattini. “Abbiamo appreso dell’elezione di Paolo Amenta a presidente dell’Anci Sicilia – ha commentato Passanisi a lui rivolgiamo i nostri auguri di buon lavoro alla guida dell’Associazione dei Comuni, nella quale aveva già maturato una forte esperienza nel ruolo di vicepresidente”. Il segretario generale della Cisl Fp Ragusa Siracusa ha auspicato l’avvio di una stagione di confronti e di collaborazione reali ed immediate per risolvere le criticità sul versante della gestione degli Enti locali segnalate dal sindacato, sul mantenimento e rafforzamento dei servizi erogati dal personale di questo comparto.“Concordiamo con le sue prime dichiarazioni in cui esprime la necessità di un cambiamento di passo e precisa i punti prioritari di azione per la valorizzazione dei territori e la crescita dei livelli essenziali della qualità dei servizi pubblici al cittadino – ha sottolineato Passanisi – in linea con le politiche sindacali della nostra federazione. Il fronte comune di questi obiettivi ci fa nutrire l’aspettativa di un’alleanza che possa sollecitare l’attenzione delle istituzioni politiche per tentare di risolvere la crisi dei Comuni siciliani, dei quali sono i dipendenti il vero motore trainante”. Passanisi ha fissato quindi la linea su cui dovrà essere avviato il confronto con l’Anci. “E’ importante ricordare che in mancanza di turn over, di figure professionali qualificate e di stabilizzazione dei precari, è pleonastico parlare dei fondi del PNRR – ha concluso il segretario generale della Cisl Ragusa Siracusa – e resterà complicata l’erogazione di migliori servizi alla cittadinanza. Nell’ottica di assicurare i benefici previsti dal Contratto nazionale abbiamo inoltrato richiesta di attivazione della contrattazione decentrata, per stabilire i nuovi processi organizzativi interni, all’intera platea dei sindaci dei comuni del territorio Ragusa-Siracusa, senza riscontrare però grande interesse in larga parte di loro. Siamo del parere che l’Anci, per funzione e composizione, dovrebbe meglio attenzionare il tema del mantenimento delle relazioni sindacali, la cui mancanza pregiudica, inesorabilmente, la coesione sociale indispensabile alla risoluzione delle criticità sistemiche esistenti ed auspichiamo una costante interlocuzione che concretizzi, con la sinergia delle Parti Sociali, una celere ripresa e lo sviluppo delle condizioni in cui versano gli Enti Locali della nostra regione, in molti casi agonizzanti già da lungo tempo”.

