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Notizie, Priolo Gargallo, Sicilia

Marina di Priolo, al via i lavori per la stagione balneare: riparati i danni del ciclone Harry

Proseguono gli interventi sul litorale: nuove panchine, docce ripristinate e montaggio del Lido Comunale e di Abil Beach. Gianni e Limeri: "Spiaggia accogliente e sicura dal primo giorno d'estate"
Redazione0 Comments2 Mins Read

Priolo Gargallo – Continuano a ritmo serrato gli interventi di manutenzione sul litorale di Marina di Priolo, finalizzati a garantire la piena efficienza e il decoro in vista dell’imminente avvio della stagione balneare ufficiale.

Grazie alla pianificazione degli interventi e alla collaborazione con PrioloinHouse, la macchina comunale e le squadre incaricate sono attualmente al lavoro su diversi fronti.

Riqualificazione dell’arredo urbano

Come da accordi, gli operatori di PrioloinHouse stanno provvedendo alla rimozione di tutte le fioriere e le panchine rotte. Al loro posto verranno installate a breve nuove panchine per migliorare il comfort e l’estetica del lungomare.

Servizi e sottoservizi: docce pubbliche ripristinate

Sono in corso i lavori di ripristino e manutenzione straordinaria di tutte le tubazioni delle docce pubbliche, fondamentali per garantire il servizio ai bagnanti.

Sicurezza e decoro nell’area mercatale

È stata completata con successo l’operazione di rimozione dei grandi massi che occupavano l’area mercatale, restituendo l’area alla piena e sicura fruibilità.

Montaggio strutture: Lido Comunale e Abil Beach

Proseguono i lavori per l’allestimento e il montaggio delle strutture del Lido Comunale e di Abil Beach, lo spazio dedicato alle persone con disabilità.

Gianni e Limeri: “Monitoraggio costante per una spiaggia accogliente”

“Stiamo monitorando costantemente l’avanzamento dei cantieri – fanno sapere il sindaco Pippo Gianni e l’assessore al Mare Federica Limeri – per assicurare che cittadini, residenti e turisti possano usufruire di una spiaggia accogliente, pulita e dotata di tutti i servizi necessari fin dal primo giorno della stagione estiva”.

Gli interventi in corso rappresentano la risposta concreta dell’amministrazione comunale ai danni causati dal ciclone Harry e la volontà di garantire un litorale all’altezza delle aspettative di bagnanti e visitatori per l’estate 2026.

By Redazione

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