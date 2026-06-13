Marina di Priolo, al via i lavori per la stagione balneare: riparati i danni del ciclone Harry

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Priolo Gargallo – Continuano a ritmo serrato gli interventi di manutenzione sul litorale di Marina di Priolo, finalizzati a garantire la piena efficienza e il decoro in vista dell’imminente avvio della stagione balneare ufficiale.
Grazie alla pianificazione degli interventi e alla collaborazione con PrioloinHouse, la macchina comunale e le squadre incaricate sono attualmente al lavoro su diversi fronti.
Riqualificazione dell’arredo urbano
Come da accordi, gli operatori di PrioloinHouse stanno provvedendo alla rimozione di tutte le fioriere e le panchine rotte. Al loro posto verranno installate a breve nuove panchine per migliorare il comfort e l’estetica del lungomare.
Servizi e sottoservizi: docce pubbliche ripristinate
Sono in corso i lavori di ripristino e manutenzione straordinaria di tutte le tubazioni delle docce pubbliche, fondamentali per garantire il servizio ai bagnanti.
Sicurezza e decoro nell’area mercatale
È stata completata con successo l’operazione di rimozione dei grandi massi che occupavano l’area mercatale, restituendo l’area alla piena e sicura fruibilità.
Montaggio strutture: Lido Comunale e Abil Beach
Proseguono i lavori per l’allestimento e il montaggio delle strutture del Lido Comunale e di Abil Beach, lo spazio dedicato alle persone con disabilità.
Gianni e Limeri: “Monitoraggio costante per una spiaggia accogliente”
“Stiamo monitorando costantemente l’avanzamento dei cantieri – fanno sapere il sindaco Pippo Gianni e l’assessore al Mare Federica Limeri – per assicurare che cittadini, residenti e turisti possano usufruire di una spiaggia accogliente, pulita e dotata di tutti i servizi necessari fin dal primo giorno della stagione estiva”.
Gli interventi in corso rappresentano la risposta concreta dell’amministrazione comunale ai danni causati dal ciclone Harry e la volontà di garantire un litorale all’altezza delle aspettative di bagnanti e visitatori per l’estate 2026.