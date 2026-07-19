CNA FITA Siracusa protesta contro le ispezioni diurne nelle gallerie della tratta Siracusa-Catania

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SIRACUSA – La CNA FITA di Siracusa ha inviato una lettera di protesta all’ANAS per segnalare le criticità legate alla programmazione delle ispezioni e attività di manutenzione in orario diurno lungo le gallerie della tratta Siracusa-Catania, una delle arterie più trafficate della Sicilia orientale.

Il presidente di CNA FITA Siracusa, Francesco Lombardo, ha espresso forte preoccupazione per la scelta di concentrare gli interventi nelle ore diurne, sottolineando come tale decisione stia generando ripercussioni significative sulle imprese di autotrasporto e sull’intero sistema economico del territorio.

Nella missiva, l’associazione chiede ad ANAS di valutare per le prossime attività di controllo e manutenzione lo svolgimento in fascia notturna o comunque in orari a minore intensità di traffico, al fine di ridurre i disagi per operatori e cittadini.

La lettera affronta anche un tema rimasto irrisolto da tempo: il blocco del transito dei mezzi ADR, adibiti al trasporto di merci pericolose, all’interno delle gallerie della tratta Siracusa-Catania. Tale divieto obbliga gli autotrasportatori a percorrere itinerari alternativi più lunghi, onerosi e in alcuni casi meno sicuri, con conseguenze economiche e logistiche rilevanti.

La CNA FITA Siracusa ha infine ribadito la piena disponibilità a un confronto tecnico con ANAS per individuare soluzioni condivise e sostenibili, che garantiscano la sicurezza delle infrastrutture senza compromettere la competitività delle imprese e la fluidità del traffico in un’area strategica per l’economia regionale.