Tenta di forzare il posto di blocco: agente della Municipale lievemente ferito

La settimana scorsa nell’area del Parco Archeologico della Neapolis, è stato necessario l’intervento di una pattuglia dei carabinieri per riportare la calma durante un alterco tra un tassista e gli agenti della Polizia municipale impegnati nella gestione della viabilità.

L’episodio si è verificato in una delle zone temporaneamente interdette al traffico in occasione di una serata al teatro greco. Secondo una prima ricostruzione, il tassista avrebbe tentato di accedere all’area transennata, ma gli agenti in servizio gli avrebbero negato il passaggio.

L’uomo avrebbe, quindi, cercato di raggiungere la stessa zona percorrendo un’altra strada, venendo però fermato nuovamente dalla municipale. A quel punto, secondo quanto emerso, il conducente si sarebbe spazientito e avrebbe tentato di superare il posto di blocco con una manovra improvvisa.

Nel corso della concitazione, uno degli agenti sarebbe rimasto lievemente ferito. Proprio in quei momenti una pattuglia dei carabinieri, in transito nella zona, è intervenuta bloccando il tassista e prestando assistenza al vigile coinvolto.

Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti e valutare eventuali responsabilità.