Siracusa: uomo trovato morto nelle acque del Minareto

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Dramma nel tardo pomeriggio di oggi nelle acque del Minareto, nella zona Carrozzieri, in contrada Isola a Siracusa, dove un uomo è stato trovato privo di vita in mare. La tragedia si è consumata davanti a numerosi bagnanti e diportisti presenti lungo il litorale.

L’allarme è scattato dopo la segnalazione della presenza di un corpo in acqua. Sul posto è intervenuta una motovedetta della Guardia Costiera, che ha provveduto al recupero della vittima e all’avvio dei primi accertamenti.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, l’uomo potrebbe essere stato investito da un gommone. Sul corpo sarebbero state riscontrate profonde ferite compatibili con quelle provocate dalle eliche di un’imbarcazione. Tuttavia, al momento, le autorità non confermano questa dinamica e sottolineano che le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento.

Saranno le indagini della Guardia Costiera, coordinate dall’autorità giudiziaria, insieme agli esami che verranno disposti sulla salma, a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e ad accertare se le lesioni riscontrate siano effettivamente la causa della morte.