Covid: in Sicilia 12.425 i nuovi positivi, 24 i morti – Regione ottavo posto per contagi

8 GENNAIO 2021 –L’isola è all’ottavo posto per contagi, al primo posto c’è la Lombardia con 48.808 casi, al secondo posto il Veneto con 21.056 al terzo il Piemonte con 18.220 casi, al quarto la Toscana con 15.892, al quinto l’Emilia Romagna con 14.901 casi, al sesto il Lazio con 14.850 casi e al settimo la Campania con 13.364 casi.

Sul fronte del contagio nelle singole province: Catania 2.737, Palermo con 2.439 casi, Siracusa 1.472, Ragusa 1.374, Messina 1.803, Trapani 897, Caltanissetta 698, Agrigento 647, Enna, 338.

Gli attuali positivi sono 99.551 con un aumento di 11.167 casi. I guariti sono 1.234 mentre le vittime sono 24 e portano il totale dei decessi a 7.667.

Sul fronte ospedaliero sono 1187 ricoverati, con 49 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 137, 2 casi in più rispetto a ieri.

Sono 197.552 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 108.304. Le vittime sono invece 184, in calo rispetto a ieri, quando erano state 223. Sono 1.818.893 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 144.822 in più rispetto a ieri.

Sono 1.220.266 i tamponi molecolari e antigenici. Ieri erano stati 492.172. Il tasso di positività è al 16,2%, in calo rispetto al 22% di ieri. Sono 1.557 i pazienti in terapia intensiva, 58 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 154. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 14.930, ovvero 339 in più rispetto a ieri.

Comments

comments