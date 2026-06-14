Priolese ferito sulla Noto-Pachino: non è grave

Incidente sulla SP19 tra una moto e una Fiat 500X. Il motociclista di Priolo Gargallo, residente a Noto, trasportato in ambulanza. Condizioni non gravi. Polizia Municipale sul posto per i rilievi.
NOTO – Incidente stradale lungo la SP19 Noto–Pachino. Per cause in corso di accertamento, una moto e una Fiat 500X sono rimaste coinvolte in un sinistro.
Ad avere la peggio il conducente della moto, un giovane di Priolo Gargallo residente a Noto, soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ambulanza per le cure del caso. Le sue condizioni non sono gravi.
Rilievi e bonifica
Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale di Noto, che ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.
Presenti anche gli operatori del soccorso stradale Cavarra, impegnati nella rimozione dei mezzi coinvolti. Il personale di Sicurezza e Ambiente ha provveduto alle operazioni di bonifica della carreggiata per garantire la sicurezza della circolazione.
Si raccomanda prudenza alla guida e massima attenzione nel tratto interessato.