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cronaca, Noto, Pachino, Sicilia

Priolese ferito sulla Noto-Pachino: non è grave

Scontro moto-auto sulla SP19, conducente soccorso dal 118
Redazione0 Comments1 Min Read

Incidente sulla SP19 tra una moto e una Fiat 500X. Il motociclista di Priolo Gargallo, residente a Noto, trasportato in ambulanza. Condizioni non gravi. Polizia Municipale sul posto per i rilievi.

NOTO – Incidente stradale lungo la SP19 Noto–Pachino. Per cause in corso di accertamento, una moto e una Fiat 500X sono rimaste coinvolte in un sinistro.

Ad avere la peggio il conducente della moto, un giovane di Priolo Gargallo residente a Noto, soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ambulanza per le cure del caso. Le sue condizioni non sono gravi.

Rilievi e bonifica

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale di Noto, che ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Presenti anche gli operatori del soccorso stradale Cavarra, impegnati nella rimozione dei mezzi coinvolti. Il personale di Sicurezza e Ambiente ha provveduto alle operazioni di bonifica della carreggiata per garantire la sicurezza della circolazione.

Si raccomanda prudenza alla guida e massima attenzione nel tratto interessato.

By Redazione

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