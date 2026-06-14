Miasmi, Gianni scrive a Roma: “Intervento urgente”

PRIOLO GARGALLO – Il sindaco Pippo Gianni ha inviato ieri sera una lettera formale al Ministero dell’Ambiente, alla Regione Siciliana, alla Prefettura, alla Procura della Repubblica, all’Arpa e agli altri enti competenti per chiedere un intervento urgente sui miasmi nella zona industriale. Misure immediate e incisive per tutelare la salute dei cittadini.

La richiesta arriva dopo settimane di episodi ripetuti di cattiva qualità dell’aria che hanno creato preoccupazione e disagio diffuso tra la popolazione.

Due tavoli, nessuna risposta

Lunedì 8 giugno si è svolto un incontro in Comune con i gestori degli stabilimenti dell’area industriale per richiedere informazioni su assetti impiantistici, eventuali anomalie e misure adottate per prevenire le emissioni odorigene.

Giovedì 11 giugno, in Prefettura, il Tavolo Tecnico con tutte le autorità competenti. Il sindaco Gianni ha ribadito la necessità di un intervento immediato, coordinato e strutturale.

Nonostante ciò, permangono incertezze e mancano risposte tecniche esaustive.

Le richieste al Ministero

Nel documento ufficiale sono state richieste misure immediate:

Revisione straordinaria delle AIA con limiti più severi per emissioni odorigene e sostanze nocive

Potenziamento del monitoraggio ambientale con nuove centraline e pubblicazione trasparente dei dati

Olfattometria dinamica e sistemi IOMS per rilevare in tempo reale i picchi odorigeni

Applicazione rigorosa delle BAT per ridurre le emissioni diffuse e convogliate

Ispezioni straordinarie congiunte su valvole, flange, serbatoi e componenti sensibili

Piani di gestione degli odori e monitoraggio diffuso integrato con il sistema NOSE

Aggiornamento delle Relazioni di Sicurezza RIR con inclusione degli scenari di emissioni accidentali

Istituzione di un Tavolo Tecnico Permanente per garantire coordinamento continuo e interventi immediati

Cronoprogramma operativo chiaro e verificabile

“La comunità non è sola”

“L’Amministrazione comunale comprende pienamente il malessere espresso dalla popolazione: le preoccupazioni per la salute, l’incertezza sulle cause e la sensazione di insicurezza ambientale sono assolutamente legittime”, scrive il sindaco Gianni.

“Con l’intera Amministrazione siamo quotidianamente impegnati nel seguire l’evoluzione della situazione, nel raccogliere ogni segnalazione, nel sollecitare risposte rapide e concrete dagli Enti competenti. Continueremo a monitorare costantemente la situazione, mantenere un dialogo diretto con i cittadini, garantire aggiornamenti tempestivi anche attraverso la stampa, sollecitare ogni intervento necessario per la tutela della salute e dell’ambiente”.

“La comunità di Priolo Gargallo non è sola: l’Amministrazione è presente, vigile e determinata a ottenere risposte e soluzioni immediate”, conclude il sindaco.