Donazione da Forza Italia per abbattere barriere architettoniche

AVOLA – Una rampa mobile donata a una famiglia avolese per abbattere le barriere architettoniche e restituire autonomia nella vita quotidiana. L’iniziativa è dei Dipartimenti Famiglia e Disabilità di Forza Italia sul territorio siracusano.

«Questa donazione nasce dall’ascolto», dichiara la vicecapogruppo di Forza Italia al Senato, Daniela Ternullo. «È stato Sebastiano Portuesi, infermiere di emergenza-urgenza di Avola e componente del nostro gruppo, a portare all’attenzione dei dipartimenti competenti la situazione di questa famiglia».

Dalla segnalazione alla risposta

Portuesi ha intercettato il bisogno reale e lo ha rappresentato nelle sedi istituzionali. «Ha lavorato perché trovasse una risposta concreta. È esattamente questo il modo in cui la politica dovrebbe funzionare: partire dalle persone, non dagli uffici», aggiunge la senatrice.

La donazione si inserisce in un percorso più ampio di mappatura dei bisogni della comunità, avviato attraverso un tavolo di lavoro tra i responsabili territoriali dei dipartimenti e professionisti del settore socio-sanitario. L’obiettivo è strutturare soluzioni a lungo termine, trasformando la solidarietà in tutele stabili.

«Ringrazio Sebastiano per la sensibilità e la dedizione con cui segue le persone più fragili, dentro e fuori dal suo lavoro», conclude Ternullo. «Iniziative come questa ci ricordano che abbattere le barriere architettoniche non è una questione tecnica: è una questione di rispetto per la dignità delle persone. E noi continueremo su questa strada, con la stessa attenzione e la stessa concretezza».