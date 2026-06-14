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cronaca, Sicilia, Siracusa

Siracusa: 30enne ferito da un colpo di pistola

Colpi d'arma da fuoco nella notte, indaga la Polizia -Uomo colpito da alcuni colpi di pistola nella zona alta della città. Non è in pericolo di vita. Acquisite le immagini di videosorveglianza. Tra le ipotesi vendetta, regolamento di conti o intimidazione.
Redazione0 Comments1 Min Read

SIRACUSA – La Procura sta coordinando le indagini su un fatto di sangue avvenuto nella notte tra venerdì e sabato nella zona alta della città di Siracusa. Un uomo di 30 anni è rimasto ferito da alcuni colpi di arma da fuoco sparati nei suoi confronti in via Santi Amato.

Il ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale. Secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.

Indagini e videosorveglianza

Sull’episodio indaga la Polizia di Stato. Gli agenti hanno effettuato i rilievi sul luogo dell’agguato e stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Acquisite anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, che potrebbero fornire elementi utili per identificare i responsabili.

Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi. Tra le piste al vaglio ci sono una possibile vendetta personale, un regolamento di conti o un gesto intimidatorio.

Zona calda

Il ferimento è avvenuto in un’area già nota alle forze dell’ordine. Via Santi Amato è infatti considerata una delle principali piazze di spaccio della città ed è stata più volte interessata da operazioni di contrasto al traffico di droga e alla criminalità.

By Redazione

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