Siracusa: 30enne ferito da un colpo di pistola

SIRACUSA – La Procura sta coordinando le indagini su un fatto di sangue avvenuto nella notte tra venerdì e sabato nella zona alta della città di Siracusa. Un uomo di 30 anni è rimasto ferito da alcuni colpi di arma da fuoco sparati nei suoi confronti in via Santi Amato.

Il ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale. Secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.

Indagini e videosorveglianza

Sull’episodio indaga la Polizia di Stato. Gli agenti hanno effettuato i rilievi sul luogo dell’agguato e stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Acquisite anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, che potrebbero fornire elementi utili per identificare i responsabili.

Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi. Tra le piste al vaglio ci sono una possibile vendetta personale, un regolamento di conti o un gesto intimidatorio.

Zona calda

Il ferimento è avvenuto in un’area già nota alle forze dell’ordine. Via Santi Amato è infatti considerata una delle principali piazze di spaccio della città ed è stata più volte interessata da operazioni di contrasto al traffico di droga e alla criminalità.