Covid Sicilia – Sono 783 nuovi contagi, 13 vittime nelle ultime 24 ore

Sono 783 i nuovi positivi al Covid in Sicilia su 11.769 tamponi processati, con una incidenza di positivi che torna a scendere al 6,6%. La regione resta sesta per numero di contagi giornalieri come ormai da tempo.

Vittime e guariti, gli attuali positivi

Le vittime sono state 13 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.730 Il numero degli attuali positivi è di 24.452 con 747 casi in più rispetto a ieri; i guariti sono 23.

Situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 1.242, 59 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 160, 2 in più rispetto sempre a ieri.

Situazione nelle province Sicilia

La distribuzione nelle province vede Palermo con 352 nuovi casi, Catania 197, Messina 124, Ragusa 46, Caltanissetta 43, Enna 11, Agrigento 4, Siracusa 3, Trapani 3.

Pronto Soccorso sotto stress a Palermo

I pronto soccorso Covid dell’ospedale Cervello, di Termini Imerese e di Partinico sono ormai pieni. L’indice di sovraffollamento al Cervello è al 155%. Alto anche a Partinico dove nelle ultime ore sono state dirottare diverse ambulanze.

“La situazione nei pronto soccorso ha superato il limite – spiegano i medici dagli ospedali – Aspettiamo nelle prossime decisioni da parte dei vertici della Regione”.

Priolo in zona Rossa: aumentano a 66 i positivi

Aumenta di 6 unità il numero dei casi positivi. 66 in totale i soggetti attualmente contagiati; di questi, 12 sono bambini al di sotto degli 11 anni. 104 gli isolamenti fiduciari. I dati sono stati trasmessi al Comune di Priolo dall’ASP di Siracusa. Il Sindaco Pippo Gianni invita ancora una volta i cittadini a rispettare le misure previste dall’ordinanza regionale che istituisce la zona rossa per Priolo. Uscire solo per necessità, evitare #assembramenti, mantenere le misure di distanziamento interpersonale, indossare sempre la #mascherina, #igienizzare costantemente le mani.

I numeri verso la zona rossa

Sulla base dei dati provvisori trasmessi dal commissario per l’emergenza Covid19, nel Comune di Palermo, il numero dei nuovi positivi nella settimana dal 30 marzo al 5 aprile è pari a 1763, cioè a 275,2 per 100 mila abitanti. Ieri, con riferimento alla settimana dal 28 marzo al 3 aprile, era pari a 251,3. L’elaborazione è dell’ufficio statistica del Comune di Palermo. I dati – dice il Comune – sono definiti “provvisori” perché il report settimanale dell’ufficio del commissario viene stilato il giovedì. Così riporta l’Ansa. Sono, appunto, numeri da zona rossa.

