Covid – Sono 273 i nuovi positivi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, incidenza al 2,0%

Sono 273 i nuovi positivi al Covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 13.367 tamponi processati, con una incidenza al 2,0%. La Regione è al primo posto in Italia per numero di contagi giornalieri.

Le vittime sono state 4 e fanno salire il totale a 5.897. Il numero degli attuali positivi è di 6.864 con un decremento 497 casi. I guariti sono 766.

Negli ospedali i ricoverati sono 375, 25 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 38, lo stesso numero rispetto al bollettino precedente.

La distribuzione di casi registrati per province vede Palermo con 37 casi, Catania 68, Messina 26, Siracusa 6, Trapani 4, Ragusa 73, Agrigento 10, Caltanissetta 7, Enna 42.

Seicento tamponi eseguiti al drive-in dell’hub della Fiera del Mediterraneo e nessun positivo al Covid19. È la prima volta che succede in otto mesi, ovvero dal 22 ottobre 2020, data in cui sono state attivate le postazioni per i tamponi rapidi.

Il commissario Covid della Città metropolitana di Palermo Renato Costa: “Una notizia emozionante che ci ripaga di tanto lavoro e sacrifici. Continuiamo con vaccini, mascherine e distanziamento e potremo tornare presto alle nostre vite”.

