Da domani in tutta Europa e fino a Domenica si svolgeranno le Giornate Europee dell’Archeologia. Tanti gli eventi in Italia!

In Sicilia, ad Augusta, gli antichi poeti presso l’Agorà di Megara Hyblea. A Cefalù i Soci dell’Archeoclub d’Italia guideranno i visitatori alla fruizione di un tratto di strada del I sec. d. C, all’interno dell’immobile comunale detto “Corte delle Stelle”, A Corleone si potrà visitare “Montagna Vecchia”, che era una delle metropoli della Sicilia antica. In Toscana Nel comune di Roccastrada “Terrazze del Collese”, passeggiate culturali con gli archeologi alla ricerca delle tracce lasciate dalla vita quotidiana del Medioevo toscano. In Abruzzo, a L’Aquila le Catacombe di San Vittorino. Turismo Esperensiale a Cansano Parco Archeologico di Ocritinum. In Campania Apertura straordinaria dei Monumenti Archeologici di Alife. Nel Lazio Mentana-Monterotondo APS invita tutti gli interessati sabato 17 Giugno all’attività “Passeggiando con l’archeologo! Alla scoperta dell’archeologia del territorio. Al termine della visita attività per grandi e piccini “Puliamo una strada romana!” esperienza pratica di ripulitura del basolato romano.

Nelle Marche si entrerà nella prima Comunanza con il grande Complesso Termale, ma eventi straordinari anche a Ripatransone, a Morrovalle, a Jesi. In Puglia la grande occasione di vivere l’intero Percorso Archeologico di Lucera.

Fortunata Flora Rizzo (Vice Presidente Nazionale Archeoclub D’Italia e Referente Giornate Europee Archeologia) : “Sarà un appuntamento con la storia dal 16 al 18 Giugno con la grande opportunità di visitare siti archeologici magari meno conosciuti ma belli ed importanti per la nostra Italia”.

Giornate Europee dell’Archeologia 16 – 17 – 18 Giugno .

Ecco il link con tutti gli eventi Archeoclub D’Italia, luoghi, regioni, orari e contatti Giornate Europee Archeologia – Archeoclub d’Italia (archeoclubitalia.org)

“Anche quest’anno l’Archeoclub d’Italia aps ha aderito alle Giornate Europee dell’Archeologia attraverso le iniziative culturali delle proprie Sedi locali, sparse e radicate in tutto il territorio nazionale. Le Giornate, in Europa sono gestite dal francese “Institut national de recherches archéologiques préventives” e organizzate in Italia dal Ministero della Cultura, Direzione Generale Musei e Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 giugno 2023 verranno messe in campo tantissime attività con al centro il patrimonio archeologico dei nostri territori, che verrà promosso alla conoscenza attraverso conferenze, mostre, visite guidate e tante altre tipologie di eventi che coinvolgeranno il più vasto pubblico.

Sono state tante le Sedi locali dell’Archeoclub d’Italia che hanno risposto all’invito del Presidente Nazionale dott. Rosario Santanastasio di condividere nei propri territori questa importante iniziativa europea, in cui l’Italia, per la consistenza e per la varietà delle sue testimonianze archeologiche, storiche e artistiche, ha tanto da promuovere da far conoscere e apprezzare”. Lo ha annunciato Fortunata Flora Rizzo, Vice Presidente Nazionale di Archeoclub D’Italia e Referente Giornate Europee dell’Archeologia per Archeoclub D’Italia.

In questo link è possibile trovare tutti gli eventi https://journees-archeologie.eu/c-2023/lg-it/Italia/

E gli eventi in Italia, targati Archeoclub D’Italia, sono davvero tanti.

IN SICILIA: “La sede di Augusta, in collaborazione con il Parco Archeologico di Megara Hyblaea ed il Centro Studi Storico Militari di Augusta, propone una conferenza itinerante denominata “Arti di Guerra e Pace a Megara Hyblaea”. Si parlerà delle antiche fortificazioni e delle strategie belliche dell’antica colonia greca di Megara Hyblaea – ha continuato la Rizzo – e presso l’agorà del sito si parlerà degli antichi poeti, di Epicarmo e altri artisti dell’antica Megara Hyblaea.

L’iniziativa si concluderà presso la zona dell’Antiquarium con alcune brevi rappresentazioni sceniche riferibili al periodo ellenistico della colonia.

A Cefalù i Soci dell’Archeoclub d’Italia guideranno i visitatori alla fruizione di un tratto di strada del I sec. d. C, all’interno dell’immobile comunale detto “Corte delle Stelle”, rinvenuto durante i lavori di costruzione dell’edificio. Le ottime condizioni di conservazione (pavimentazione a basole, ambienti prospicienti, sistema di regimentazione e scolo delle acque, rete idrica) e le circostanze del

ritrovamento, costituiscono una importante testimonianza di come “le città di sotto”

possano convivere ed essere fruite anche se inglobate in un progetto di architettura

contemporanea e di come queste architetture possano e debbano fare spazio alle

antiche testimonianze in una convivenza fatta di continui scambi per una cosciente crescita culturale nella consapevolezza del proprio passato.

A Corleone si potrà visitare “Montagna Vecchia”, che era una delle metropoli della Sicilia antica; essa presenta un percorso sacro dove si svolgeva il culto di Demetra (Misteri Eleusini) che attraversa nel suo punto cruciale una grotta verticale dove si svolgeva la cerimonia più importante. All’interno vi è il tunnel di accesso che conduce al punto esatto dove sedevano i sacerdoti e si svolgeva il culto, riservato a pochi eletti e ai sacerdoti.

A Lentini, l’Archeoclub d’Italia, ha organizzato la visita guidata alla Chiesa rupestre del Crocifisso ai piedi del colle Metapiccola. La conoscenza storica e culturale del sito si deve soprattutto agli studi di Paolo Orsi, che per primo la fa risalire all’età bizantina. L’affresco della Crocifissione dà il nome alla chiesa e sembra rifarsi a moduli pittorici duecenteschi.

La Sede Archeoclub d’Italia di Noto, in occasione delle GEA 2023, Sabato 17 giugno propone l’evento culturale “Castelluccio Viva”, dal pomeriggio fino al crepuscolo, combinando visita guidata, archeologia sperimentale e musica, nel sito archeologico di Castelluccio, sito eponimo della Cultura dell’Età del Bronzo Antico in Sicilia.

L’evento della Sede Iblamajor di Paternò comprende la presentazione in conferenza stampa della Via Francigena “Fabaria” e un secondo appuntamento con una camminata lungo la Via vera e propria, con zaino in spalla, come i pellegrini di un tempo ”.

Ecco gli eventi regione per regione. Ad esempio in TOSCANA:

Nel comune di Roccastrada “Terrazze del Collese”, passeggiate culturali con gli archeologi alla ricerca delle tracce lasciate dalla vita quotidiana del Medioevo toscano e degustazione di prodotti tipici locali.

In Abruzzo, a L’Aquila le Catacombe di San Vittorino.

Al di sotto della chiesa di S. Michele Arcangelo che presenta varie fasi costruttive tra cui quella del XII secolo, si trovano le Catacombe in cui si accede scendendo dalla chiesa vecchia. Si tratta di un cimitero sotterrano, preziosa testimonianza dei primi anni del Cristianesimo sorto intorno alla tomba di San Vittorino Martire del III secolo. Il monumento dedicato al Santo, restaurato nel 1940, ha un eccezionale valore in quanto conserva decorazioni paleocristiane risalenti al V secolo. Le Catacombe sono costituite da un’ampia galleria su cui si aprono tre vani collegati ad altre tre grotte, la chiesa nel suo complesso è ricca di testimonianze pittoriche del XIV_XV secolo e di frammenti architettonici di epoca romana e alto medievale.

A Cansano – Parco Archeologico di Ocritinum.

Nell’ambito del progetto di turismo esperienziale “La via sacra dei Peligni”, sostenuto e finanziato dalla Fondazione Carispaq, dopo un breve percorso dal borgo di Cansano al parco archeologico di Ocriticum, il visitatore sarà accompagnato alla scoperta dell’antico santuario da una guida esperta, con intermezzi musicali e letture; il connubio permetterà non solo di conoscere l’area archeologica in stretto rapporto con il territorio circostante, ma anche di vivere l’esperienza di un concerto immersi nella natura.

In Campania la sede Archeoclub D’Italia sede di Alife.

Apertura straordinaria dei Monumenti Archeologici di Alife.

Nel Lazio la Passeggiata Archeologica

l’Archeoclub d’Italia sede Mentana-Monterotondo APS invita tutti gli interessati sabato 17 Giugno all’attività “Passeggiando con l’archeologo! Alla scoperta dell’archeologia del nostro territorio. Sarà possibile visitare gratuitamente l’area archeologica della via Nomentum-Eretum in località Tor Mancina, all’interno della Riserva Naturale Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco, dove si conserva un tratto strada romana pavimentata in basoli di calcare afferente all’antica Via Nomentana e un sepolcreto di epoca romana . Al termine della visita attività per grandi e piccini “Puliamo una strada romana!” esperienza pratica di ripulitura del basolato romano.

A Terracina invece Venerdì 16 giugno, ore 18.00: Il Foro Emiliano e l’architettura sacra Sabato 17 giugno, ore 18.00: Il Foro Emiliano e il teatro romano Domenica 18 giugno, ore 10.30: Il Foro Emiliano e il sistema sostruttivo esterno.

Nelle Marche tanti eventi targati Archeoclub D’Italia. Ad esempio a Comunanza.

La prima Comunanza e il grande Complesso Termale. VISITA GUIDATA Piazzale delle Terme Romane Solo DOMENICA 18 GIUGNO 2023 ORE: 17:00-19:30 …ALLA RICERCA DI UN GRANDE INSEDIAMENTO PICENO E ROMANO…

A Morrovalle ben tre appuntamenti. Si inzia domani, Venerdì 16 Giugno, dalle ore 16 alle ore 19, a Palazzo Lazzarini, visita guidata alle sale espositive e video immersivo sulle presenze archeologiche. Sabato 17 Giugno, visite dalle ore 10 e Conferenza – Dalle Strade Glareate Romane alle Città Limitrofe. Domenica 18 Giugno ancora conferenza ma sulle città romane di Helvia Recina e Cluana

Ancora nelle Marche, esattamente a Jesi, dal 16 al 18 Giugno si svolgerà la Caccia al Tesoro alla ricerca della Jesi del passato.

A Ripatransone, ancora nelle Marche, domani, Venerdì 16 Giugno, alle ore 16 e 30, I Gioielli nell’Antichità al Museo Archeologico di Ripatransone. Sabato 17 Giugno, alle ore 17 e 30, al Chiostro del Museo Vescovile di Arte Sacra, la storia di Ripatransone attraverso la Musica e la Poesia.

Giornate Europee dell’Archeologia con eventi Archeoclub D’Italia anche in Puglia.

Ad esempio a Lucera.

A Lucera il Percorso Archeologico, Sabato 17 Giugno, nei cantieri aperti del PALATIUM FEDERICIANO E FORTEZZA ANGIOINA DI LUCERA Si tratta di un’iniziativa organizzata da Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia in collaborazione con Segretariato regionale del MiC per la Puglia, Comune di Lucera, Archeoclub d’Italia Aps Sede di Lucera “Minerva” con VISITA GUIDATA AL SITO in collaborazione con i funzionari della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia e guide turistiche abilitate dalla Regione Puglia (soci dell’Archeoclub di Lucera).

Il percorso prevede il seguente itinerario: Partendo dal ponte d’ingresso, si accede alla Fortezza Angioina da Porta Lucera e si raggiunge la Torre della Leonessa salendo sul breve tratto attualmente percorribile del camminamento di ronda. Tornando indietro, cingendo la zona archeologica, si giunge a Porta Troia, dove attualmente insiste il cantiere di restauro, uscendo da Porta Troia si percorre il sentiero esterno alle mura fino a Porta Fiorentino* concludendo il tour all’interno del Palatium federiciano. *in alternativa e a ritroso si arriva a Porta Fiorentino (itinerario 2) se non può essere garantita la fruibilità in condizioni di sicurezza La visita guidata al sito sarà affiancata da – BREVI PERFORMANCES TEATRALI in collaborazione con l’attore Vito De Girolamo e la compagnia teatrale amatoriale “Accademia Recital” – PROIEZIONI INEDITE ATTRAVERSO L’AUSILIO DI DRONE in collaborazione con Punto Net di Paolo Antonio Cibelli (socio Archeoclub di Lucera).

La visita guidata rispetterà i seguenti turni: – mattina I TURNO ORE 10:00-11:30 – mattina II TURNO ORE 11:30-13:00 – pomeriggio I TURNO ORE 16:00-17:30 – pomeriggio II TURNO ORE 17:30-19:00

