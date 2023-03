Giornata Mondiale dell’Acqua, Maiellaro (Ugl Chimici Basilicata):”Riflettere sull’importanza di ridurre lo spreco”.

Matera, 22 marzo 2023 – “Ogni giorno, circa mille bambini muoiono nel mondo a causa di malattie prevenibili legate all’acqua e all’igiene. Se ne parla da tanto tempo, ma c’è ancora molto da fare. Vogliamo ricordare l’Emergenza acqua, una nostra piccola goccia fa senz’altro la differenza. L’Ugl Chimici Basilicata sposa l’idea di sostenere sempre più progetti per portare acqua potabile ai poveri rammentandolo nella giornata odierna della celebrazione mondiale dell’acqua. E se veramente vogliamo contrastare anche il cambiamento climatico dobbiamo sforzarci tutti riflettendo sull’importanza di ridurre lo spreco e di assumere comportamenti consoni a non disperdere un bene prezioso. Tale ricorrenza è per la Ugl Basilicata non solo oggi, ricordo quotidiano in tutti i giorni dell’anno”.

Lo sostiene il Segretario Regionale dell’Ugl Chimici Basilicata, Salvatore Maiellaro riunendo la federazione lucana presso l’Unione Territoriale di Matera alla presenza del Segretario Provinciale Ugl, Pino Giordano.

Per Maiellaro, “ciascuno di noi, famiglie, scuole, comunità possiamo fare la differenza cambiando il modo in cui usiamo l’acqua nella nostra vita. L’acqua è per la nostra regione un bene prezioso, il nostro territorio tra i più ricchi di questa risorsa. Dobbiamo farne buon uso, risparmio, affinché possiamo garantire a tutti la sua disponibilità, la gestione sostenibile e delle strutture igienico-sanitarie. L’obiettivo della giornata di cui l’Ugl Basilicata Chimici aderisce – prosegue Maiellaro – è sensibilizzare Istituzione Regionale, Nazionale e opinione pubblica sull’importanza di ridurre lo spreco. Nella nostra Regione esistono chilometri di reti di distribuzione obsolete ed è quindi preciso dovere dell’Ente gestore Acquedotto Lucano agire nella manutenzione per l’efficientemento. Corriamo spesso il rischio di dare per scontata questa preziosa risorsa, mentre ancora oggi anche in Basilicata intere famiglie fanno i conti ogni giorno con gravi carenze idriche. Importante è inoltre tenere presente la rilevanza della presenza di adeguate infrastrutture idriche, per immagazzinare, trattare e trasportare l’acqua dove ce n’è bisogno. Dove queste non sono presenti si creano delle minacce per l’ambiente, la salute e lo sviluppo socio-economico. Teniamo presente il valore dei servizi idrici, che rendono disponibili acqua potabile, servizi igienico-sanitari e servizi sanitario-ospedalieri. Il ruolo dell’acqua nelle famiglie, nelle scuole, nei luoghi di lavoro e nelle strutture sanitarie è fondamentale, anche e soprattutto per tutelare la salute delle persone.

Inoltre l’acqua è una risorsa essenziale per le nostre attività produttive, per l’alimentazione e l’agricoltura, l’energia e l’industria, il lavoro e l’occupazione. Senza acqua per esempio non è possibile coltivare ed avere il necessario per sfamarsi, come quotidianamente accade in molti Paesi del mondo. A tutte queste riflessioni bisogna aggiungere quelle sulle correlazioni tra diritto all’acqua, cambiamenti climatici e flussi migratori, e sul valore culturale e simbolico di questa risorsa. L’acqua – conclude Maiellaro –, anche per l’Ugl Chimici Basilicata è fonte di vita, crescita e sviluppo di tutto il genere umano: ed è per questo che aderire alla Giornata Mondiale dell’Acqua deve dare a noi tutti l’occasione ogni ‘giorno’ proprio per riflettere sul tema”.

