Il futuro dell’Isab-Lukoil e dell’ex Blutec

Palermo, 24 febbraio 2023 – Si sono incontrati in occasione del Carnevale di Acireale (per svelare il francobollo dedicato alla manifestazione), ma il governatore Schifani e il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, hanno parlato anche di due vertenze industriali importanti per la Sicilia. «Sulla vendita dell’Isab di Priolo – ha detto Schifani – il governo regionale e quello nazionale sono vigili sul rispetto delle regole e delle procedure per il mantenimento dei livelli occupazionali e la tutela dell’ambiente». Altro fronte quello della riconversione della ex Blutec di Termini Imerese. Urso vuole sollecitare i commissari ad aprire una procedura concorsuale per i progetti sull’area industriale. «I competitor che si sono fatti avanti sembrano affidabili – ha aggiunto il presidente della Regione – ma si faranno le necessarie valutazioni. Sono fiducioso, l’assessore Tamajo sta facendo un grande lavoro».

