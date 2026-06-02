“Priolo Gargallo, encomio nazionale per tutela animali: Comune esempio per l’Italia”

Il Comune di Priolo Gargallo riceve un encomio nazionale dal Collettivo Animale, associazione nota per le campagne di mobilitazione e tutela degli animali, per le politiche in favore degli animali d’affezione e il contrasto al randagismo.

Un riconoscimento che arriva dopo settimane di attestazioni di stima via social da tutta Italia per il Sindaco Pippo Gianni e l’Assessore al Randagismo Federica Limeri.

“Riconoscimento che ci riempie il cuore”

«Un riconoscimento – scrivono il Sindaco Gianni e l’assessore Limeri – che ci riempie il cuore e ci sprona a fare sempre di più. L’Ufficio Randagismo ringrazia il Collettivo Animale — e in particolare l’associazione “Giustizia per Matteo” — per l’impegno sul territorio. Questo successo non è il frutto del lavoro di un singolo, ma di una straordinaria sinergia con le forze di Polizia Municipale, con cui l’ufficio condivide pienamente l’apprezzamento ricevuto».

Gianni: “Esempio positivo a livello nazionale”

Il Sindaco Gianni: «Abbiamo ricevuto in questi giorni tantissime attestazioni di stima da tutta Italia. L’encomio del Collettivo Voce Animale rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità. Continueremo a sostenere questo percorso con impegno, sensibilità e determinazione, affinché il nostro Comune possa essere sempre più un esempio positivo a livello nazionale».

Limeri: “Dopo un mese e mezzo, risultati straordinari”

L’Assessore Limeri: «Sono alla guida di questo assessorato da un mese e mezzo e vedere già questi frutti è un’emozione indescrivibile. Questo encomio dimostra che la direzione intrapresa è quella giusta».

“Fonte di ispirazione per tutta Italia”

«Sentire che il nostro operato sta diventando una “fonte di ispirazione per tutta Italia” – concludono il Sindaco Gianni e l’assessore Limeri – ci rende fieri di rappresentare questa comunità. Questa è l’occasione perfetta per rilanciare la nostra promessa: l’Amministrazione continuerà a svolgere questo delicato incarico con la massima diligenza, sensibilità e amore per i nostri amici a quattro zampe. Che questo sia solo l’inizio di una lunga serie di grandi successi».