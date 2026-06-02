Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
Notizie, Priolo Gargallo, Sicilia

“Priolo Gargallo, encomio nazionale per tutela animali: Comune esempio per l’Italia”

"Collettivo Animale premia il Comune siracusano per le politiche anti-randagismo. Sindaco Gianni: 'Attestazioni da tutta Italia'. In un mese e mezzo, risultati straordinari"
Redazione0 Comments2 Mins Read

Il Comune di Priolo Gargallo riceve un encomio nazionale dal Collettivo Animale, associazione nota per le campagne di mobilitazione e tutela degli animali, per le politiche in favore degli animali d’affezione e il contrasto al randagismo.

Un riconoscimento che arriva dopo settimane di attestazioni di stima via social da tutta Italia per il Sindaco Pippo Gianni e l’Assessore al Randagismo Federica Limeri.

“Riconoscimento che ci riempie il cuore”

«Un riconoscimento – scrivono il Sindaco Gianni e l’assessore Limeri – che ci riempie il cuore e ci sprona a fare sempre di più. L’Ufficio Randagismo ringrazia il Collettivo Animale — e in particolare l’associazione “Giustizia per Matteo” — per l’impegno sul territorio. Questo successo non è il frutto del lavoro di un singolo, ma di una straordinaria sinergia con le forze di Polizia Municipale, con cui l’ufficio condivide pienamente l’apprezzamento ricevuto».

Gianni: “Esempio positivo a livello nazionale”

Il Sindaco Gianni: «Abbiamo ricevuto in questi giorni tantissime attestazioni di stima da tutta Italia. L’encomio del Collettivo Voce Animale rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità. Continueremo a sostenere questo percorso con impegno, sensibilità e determinazione, affinché il nostro Comune possa essere sempre più un esempio positivo a livello nazionale».

Limeri: “Dopo un mese e mezzo, risultati straordinari”

L’Assessore Limeri: «Sono alla guida di questo assessorato da un mese e mezzo e vedere già questi frutti è un’emozione indescrivibile. Questo encomio dimostra che la direzione intrapresa è quella giusta».

“Fonte di ispirazione per tutta Italia”

«Sentire che il nostro operato sta diventando una “fonte di ispirazione per tutta Italia” – concludono il Sindaco Gianni e l’assessore Limeri – ci rende fieri di rappresentare questa comunità. Questa è l’occasione perfetta per rilanciare la nostra promessa: l’Amministrazione continuerà a svolgere questo delicato incarico con la massima diligenza, sensibilità e amore per i nostri amici a quattro zampe. Che questo sia solo l’inizio di una lunga serie di grandi successi».

By Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts