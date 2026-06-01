Avola: cade dalla scala e muore

Un uomo di 64 anni, originario di Pachino, è deceduto all’ospedale Di Maria di Avola in seguito a una caduta avvenuta mentre effettuava lavori di manutenzione all’impianto idrico della propria abitazione in via Savonarola.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la scala utilizzata dalla vittima per raggiungere il serbatoio dell’acqua avrebbe ceduto o si sarebbe spostata, provocando la caduta al suolo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente il personale del 118, la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco, che hanno effettuato il recupero del ferito in un’area di difficile accesso.

Trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Di Maria, l’uomo era stato inizialmente giudicato in condizioni stabili. Il quadro clinico si è tuttavia aggravato nelle ore successive a causa di lesioni interne più gravi del previsto. Nonostante gli sforzi dell’équipe medica, il 64enne è deceduto in ospedale.

Le autorità competenti hanno avviato accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente domestico.