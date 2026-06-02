Italia celebra 80 anni della Repubblica: parata ai Fori, Frecce Tricolori chiudono il 2 giugno

L’Italia celebra l’80° anniversario della Festa della Repubblica: ai Fori Imperiali è in corso la tradizionale parata del 2 giugno, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle più alte cariche dello Stato.

280 sindaci aprono la parata

Ad aprire la sfilata circa 280 sindaci e amministratori con la fascia tricolore, in rappresentanza dei colleghi di tutta Italia.

Mattarella depone corona all’Altare della Patria

La parata è stata preceduta dalla deposizione di una corona d’alloro da parte di Mattarella all’Altare della Patria davanti alla tomba del Milite Ignoto.

Mattarella: “Atto di libertà senza precedenti”

«Il 2 giugno segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti», ha scritto il Presidente in un messaggio al capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano.

Meloni: “Orgogliosi di chi ci ha preceduto”

«Ottanta anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti verso chi ci ha preceduto e ha contribuito a edificare le fondamenta della nostra comunità nazionale», ha commentato la premier Giorgia Meloni sui social.

Frecce Tricolori chiudono la celebrazione

A chiudere la parata, come da tradizione, le Frecce Tricolori con il sorvolo tricolore sui Fori Imperiali.