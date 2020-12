Il Ponte sparisce dal Recovery Plan, Ternullo: «Sicilia tagliata fuori»

“La notizia che il ponte sullo Stretto di Messina è sparito dal Recovery fund dimostra in modo plastico chi vuole quella Infrastruttura e chi invece la usa solo per fare propaganda politica“. Lo ha detto il deputato regionale di Forza Italia, Daniela Ternullo. “Questa era una straordinaria occasione per, dopo decenni di attesa, compiere un atto concreto – ha detto ancora -. Di certo però la nostra battaglia non si fermerà. Forza Italia, con il presidente Berlusconi, ha sempre sostenuto la realizzazione di questa infrastruttura che può colmare gran parte del gap economico che continuiamo a vivere per il nostro isolamento“.

