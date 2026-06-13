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Melilli

Melilli: nasce un gruppo spontaneo contro gli incendi boschivi

Francesco Nania0 Comments2 Mins Read

Davanti alla minaccia sempre più concreta dei roghi estivi, i cittadini di Melilli passano all’azione. Residenti e proprietari terrieri delle contrade Bagali, Sabuci e Barratti hanno deciso di unire le forze, costituendo una squadra spontanea di avvistamento e monitoraggio antincendio per tutelare attivamente il territorio e le proprie proprietà.
​L’iniziativa nasce dal basso, mossa dall’amore per la propria terra e dalla necessità di fare prevenzione attiva in vista dei mesi più caldi dell’anno. La squadra opererà attraverso turni di controllo e una fitta rete di segnalazione interna, con l’obiettivo di intercettare sul nascere qualsiasi principio di incendio e allertare tempestivamente le autorità competenti (Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Forze dell’Ordine).
​Ma il progetto non si ferma al solo monitoraggio visivo. Per rendere il controllo ancora più efficiente, i promotori dell’iniziativa hanno annunciato che il gruppo si attrezzerà a breve con telecamere termiche di ultima generazione. Questi dispositivi hi-tech permetteranno di monitorare il territorio anche di notte o in condizioni di scarsa visibilità, individuando i focolai termici prima ancora che le fiamme diventino visibili a occhio nudo.
​”Non vogliamo restare a guardare la nostra terra bruciare”, dichiarano i portavoce del comitato cittadino. “Le contrade Bagali, Sabuci e Barratti rappresentano un patrimonio naturale ed economico che va difeso. La nostra è un’azione di pura prevenzione e cittadinanza attiva: collaboreremo con le istituzioni per essere gli occhi del territorio, pronti a intervenire con segnalazioni precise. La tecnologia delle camere termiche ci darà una marcia in più per garantire la sicurezza di tutti”.
​Il gruppo lancia un appello a tutti gli altri residenti delle zone limitrofe affinché si uniscano all’iniziativa, ricordando che la cura del territorio è un dovere collettivo.

By Francesco Nania

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