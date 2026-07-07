Melilli, identificato il presunto piromane: denunciato dopo una notte di paura



Un vasto incendio nella notte ha interessato Melilli che, per la gravità, ha richiesto l’intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco e del gruppo comunale di Protezione Civile.

Al termine di una rapida attività investigativa, la Polizia Locale è riuscita a individuare e denunciare all’Autorità Giudiziaria il presunto responsabile dell’accaduto.

La ricostruzione della vicenda

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l’uomo avrebbe appiccato il fuoco a un caseggiato rurale in stato di abbandono e le fiamme si sarebbero poi propagate anche all’area circostante. Già un secondo rogo era stato appiccato più a valle. Due incendi distinti che hanno tenuto impegnati per diverse ore i soccorritori, intervenuti tempestivamente per circoscrivere il rogo ed evitare che le fiamme raggiungessero altre aree.

L’intervento coordinato dei vigili del fuoco e dei volontari della Protezione Civile melillese ha consentito di domare l’incendio dopo un lungo e complesso lavoro reso difficile dalla presenza di vegetazione secca e dalle condizioni ambientali favorevoli alla propagazione del fuoco.

Le indagini avviate dalla Polizia Locale

In concomitanza alle operazioni di spegnimento, gli agenti della Polizia Locale hanno avviato le indagini per risalire all’autore del gesto. Grazie alle descrizioni di alcuni testimoni e al supporto delle tecnologie a disposizione, i “caschi bianchi” melillesi sono riusciti in poche ore a identificare il presunto responsabile.

L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria, che valuterà la sua posizione e gli eventuali profili di responsabilità penale. L’episodio riporta l’attenzione sul fenomeno degli incendi dolosi, pericolosi durante la stagione estiva e resi ancora più complessi da gestire con le alte temperature e la vegetazione secca, mettendo a rischio il patrimonio ambientale e la sicurezza della comunità.

Dopo la vicenda sono arrivati i complimenti del Sindaco Giuseppe Carta alla polizia locale e ai soccorritori: “Oggi la comunità deve qualcosa in più a questi uomini e a queste donne che hanno evitato il peggio per il nostro paese.

Conosciamo bene, purtroppo, i danni che può arrecare un incendio di queste proporzioni, per questo porgo un sentito ringraziamento ai vigili del fuoco, al corpo forestale, al gruppo di protezione civile comunale e agli agenti di polizia locale di Melilli, in grado di garantire la sicurezza della nostra comunità“.